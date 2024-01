Wolfenbüttel. Die inoffizielle Wolfenbütteler Stadtmeisterschaft bot den zahlreichen Zuschauern drei Tage lang fairen und attraktiven Hallenfußball.

Alle drei Tage ausverkauftes Haus in der Sporthalle an der Ravensberger Straße, keine schweren Verletzungen auf dem Feld, insgesamt ein äußerst faires Turnier. Die Organisatoren der 35. inoffiziellen Wolfenbütteler Stadtmeisterschaft im Hallenfußball sind mit dem Ablauf zufrieden. Nachdem er zusammen mit Bürgermeister Ivica Lukanic den Pokal an den MTV Wolfenbüttel übergeben hatte, zeigte sich Chef-Organisator Uwe Sukop zufrieden und erleichtert: „Das haben wir gut über die Bühne gebracht.“