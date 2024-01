Wolfenbüttel. Zu acht haben die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen zum Schluss sogar die Chance auf den Auswärtssieg.

Die Vorzeichen waren ungünstig: Verletzungen, Erkrankungen und private Termine führten dazu, dass die Regionalliga-Basketballerinen der MTV/BG Wolfenbüttel nur zu acht zum SC Rist Wedel fuhren. Dort hielten sie das Spiel dann sogar lange offen, mussten sich aber am Ende mit 53:58 (16:20, 13:14, 8:11, 16:13) geschlagen geben.

„Der SC hat von Anfang an den Dauerdruck aufrechterhalten“, berichtete MTV/BG-Coach Andreas Hundt von der Spielweise der Gastgeberinnen, die so den Wolfenbütteler Spielaufbau erschweren und ermüden wollten. Wegen der vielen Ausfälle lag die Rolle des Point Guards allein in den Händen von Sina Geilhaar, die 40 Minuten durchspielte, dabei aber nur wenig Ermüdungserscheinungen offenbarte. Geilhaar wurde mit 17 Punkten Topscorerin der Gäste, verteilte zudem 5 Assists und sammelte 7 Defensivrebounds ein.

MTV/BG Wolfenbüttel kommt im letzten Viertel auf einen Punkt heran

„Wir haben gut mitgehalten und sind am Ende sogar auf einen Punkt herangekommen. Da hätte es echt noch mal zu uns kippen können, aber in der Phase fehlte uns das Wurfglück“, sagte Hundt. Insgesamt hätten seine Spielerinnen zu viele Offensiv-Rebounds zugelassen (die Statistik gewannen die Schleswig-Holsteinerinnen mit 15:7) und zu viele Ballverluste (28) produziert.

Vorfreude auf das Spitzenspiel

„Am Ende konnten wir es nicht schaffen. Es fehlte der letzte Drive und die Sicherheit. Es ist schade, aber es war eine beachtliche Leistung. Wir haben das Spiel lange offen gehalten“, betonte Hundt, der sich jetzt mit seiner Mannschaft auf das Gipfeltreffen am kommenden Samstag freut. Dann empfangen die zweitplatzierten Wolfenbüttelerinnen den Tabellenführer Eimsbütteler TV am Landeshuter Platz. „Mit der Leistung, die wir in Wedel gezeigt haben, und den Spielerinnen, die in den Kader zurückkehren werden, wird das ein echtes Spitzenspiel.“

MTV/BG: Pabst 6/2 Dreier, Geilhaar 17/1/7 Rebounds/5 Assists, Sprenger 12/2/6 Rebounds, Conrad 2, Geiger 2, Bosse 12/12 Rebounds, Junger 1, Kordis 1.