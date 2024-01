Wolfenbüttel. Der MTV Wolfenbüttel gewinnt das Endspiel um die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gegen Gastgeber Germania.

Die 35. inoffizielle Wolfenbütteler Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ist vor ausverkauftem Haus und ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen. An Ende hat sich der Favorit den Titel geholt: Der MTV Wolfenbüttel jubelte nach einem 2:0-Sieg im Finale über Gastgeber BV Germania. Auf dem Weg ins Endspiel brauchte der Landesligist aber auch die nötige Portion Glück.

Sowohl MTV als auch BVG sicherten sich in der Endrunde den jeweiligen Gruppensieg. Die Meesche-Kicker legten in der Gruppenphase eine makellose Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen vor. Germania verhalf der 7:1-Kantersieg über den Lindener SV in der letzten Partie der Gruppenphase zur Spitzenposition. „Ganz zufrieden bin ich nicht, ein paar Gegentore hätten nicht sein müssen“, sagte Germanias Coach Didier Bakondon nach der Gruppenphase. Mit dem Sieg über den LSV schoben sich die Blau-Gelben noch vor den erneut stark aufspielenden Nordharzligisten SV Fümmelse, der genau wie der Nordharzklassist SV Halchter als Gruppenzweiter das Ticket für das Halbfinale löste.

SV Halchter und SV Fümmelse sind die Überraschungsteams des Turniers

Die Sportvereine aus Fümmelse und Halchter hatten schon am Freitag in der Vorrunde eindrucksvoll angedeutet, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Auch am Samstag lieferten die beiden Überraschungs-Teams ab und machten es den Favoriten in der Vorschlussrunde äußerst schwer. Zwei spannende Halbfinal-Partien bekamen die Zuschauer in der erneut ausverkauften Sporthalle an der Ravensberger Straße zu sehen.

Fümmelse hatte es am Vortag bereits geschafft, den MTV zu besiegen. Im Halbfinale legte aber zunächst das von Anthony Pfitzner gecoachte Meesche-Team gut los. Die erste Chance von Hannes Joppich hielt SVF-Keeper Sören Reihers noch. Nach zwei Minuten Spielzeit stand es aber 1:0 für den Landesligisten: Andre Linek ballerte den Ball flach in die linke Ecke. Dann gab es einen Neunmeter für den MTV. Jonas Klöppelt trat an, Reihers wehrte ab, doch Klöppelt versenkte den Nachschuss – es sollte nicht der letzte Neunmeter des Abends gewesen sein.

MTV Wolfenbüttel mit Glück und starken Nerven im Neunmeterschießen

Der SVF kam zurück: Marten Reihers verkürzte nach Vorarbeit von Tobias Wohlfahrt auf 1:2. Plötzlich hatte der Underdog Oberwasser. Zahlreiche Chancen der Fümmelser vereitelte MTV-Keeper Direnc Güven, doch dann klingelte es erneut in seinem Kasten. Joshua Junicke traf zum viel umjubelten Ausgleich, der die Entscheidung über den Finaleinzug wenig später ins Neunmeterschießen verlagerte.

Aus der Traum vom Finale: Beim SV Fümmelse herrschte Enttäuschung, als Marvin Tetzel beim Penaltyschießen gegen den MTV den insgesamt 14. Neunmeter daneben setzte. © regios24 | Olaf Hahn

Beide Teams legten laut Regelwerk drei Schützen fest, die so lange antraten, bis eine Entscheidung gefallen war – und die ließ auf sich warten. Marvin Tetzel, Wohlfahrt und Reihers für Fümmelse sowie Klöppelt, Linek und Yannick Könnecker zeigten sich äußerst treffsicher. Erst im vierten Durchgang aller Schützen ging ein Versuch daneben. SVF-Kapitän Tetzel verschoss, Klöppelt versenkte den Ball – und der MTV stand im Finale.

Gastgeber Germania war im zweiten Halbfinale spielbestimmend, der Kasten des SV Halchter unter Dauerbeschuss. Der Ball fand aber nicht den Weg in die Maschen. Immerhin – wie Hallensprecher Rüdiger Reiche durchsagte, standen sich hier zwei Keeper gegenüber, die bereits zum besten Torwart des Turniers gewählt wurden (Germanias Marcel Menzel 2020 und Halchters Dominic Wenkel 2019). Vor allem Menzel zeigte sein Können im zweiten Neunmeterschießen des Tages und parierte gleich zwei Versuche des SVH, womit das Traditionsduell zwischen Germania und MTV als Endspiel feststand.

Die Germanen feiern den Finaleinzug und ihren Neunmeterkiller Marcel Menzel (rechts). © regios24 | Olaf Hahn

Dort hatte Viktor Losing die erste Großchance, scheiterte aus naher Distanz aber an MTV-Schlussmann Güvenc. Die Meesche-Kicker gingen durch einen Treffer von Ludwig Vollbrecht in Führung, der gut nachgesetzt hatte. Nach einem Foul an Joppich gab es danach Strafstoß für den MTV. Klöppelt blieb vom Punkt fehlerfrei und traf zum 2:0. Es war die Entscheidung. Zwar kamen die Germanen noch zu vielen Chancen, aber unter anderem Tom Krömer und Sebastian Schlüschen – mit zwölf Treffern bester Torjäger des Turniers – konnten den Ball nicht mehr im Tor unterbringen.

Wir sind nicht enttäuscht. Es ist gut, dass wir es ins Finale geschafft haben. Klar, wir hätten den Pott gern geholt, haben aber verdient verloren. Sascha Kallmeyer - Trainer des BV Germania

Der Gastgeber musste sich geschlagen geben, der MTV durfte feiern und den Pokal entgegennehmen. Minutenlang schallte „Die Nummer 1 der Stadt sind wir“ durch die Halle.

Ludwig Vollbrecht (links) brachte den MTV im Finale auf die Siegerstraße gegen Germania (v. li. Uriel Donguetsop und Viktor Losing). © regios24 | Olaf Hahn

„Wir sind nicht enttäuscht. Es ist gut, dass wir es ins Finale geschafft haben. Klar, wir hätten den Pott gern geholt, haben aber verdient verloren“, sagte BVG-Cheftrainer Sascha Kallmeyer.

Anthony Pfitzner coachte sein MTV-Team zum Pokal. „Wir waren Favorit, mussten das aber auch erstmal umsetzen. Wir haben uns im Turnierverlauf immer weiter gesteigert, sind von Spiel zu Spiel besser geworden, hatten natürlich im Halbfinale auch das nötige Glück, aber haben am Ende verdient gewonnen“, befand Pfitzner.