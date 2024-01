Wolfenbüttel. Für die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballer setzt es eine demütigende Niederlage im Heimspiel gegen Westerstede.

Mit solchen Auftritten wird der Klassenerhalt in der 1. Basketball-Regionalliga nur schwer zu schaffen sein. Zum Punktspielauftakt in 2024 verlor die MTV/BG Wolfenbüttel am Landeshuter Platz gegen die Baskets Juniors TSG Westerstede überdeutlich mit 53:98 (16:29, 18:24, 12:20, 7:25). Dabei fehlten den Wolfenbüttelern allerdings mit Jannik Göttsche und Ken-Jah Bosley die beiden Leistungsträger des Teams, auch Luca Hammerl musste aussetzen. Lennart Römer ging derweil bereits mit einer Fußverletzung in die Partie.

Mit den zusätzlichen vorherigen Abgängen von Leon Fertig und Kai Globig plus der Pause von David Röll machte sich bei den Lessingstädtern von Anfang an eine eklatante Unterbesetzung auf der Aufbau-Position bemerkbar. Lennart Römer stand schon bald im Ballvortrag unter dem Dauerdruck der Westersteder. Sein Bruder Linus Römer oder auch Jannis Nielandt mussten stets arg kämpfen, um den Ball nach vorn zu bringen. Fehlpässe und Ballverluste en masse waren die Konsequenz. 22 Turnover standen am Ende für die Gastgeber zu Buche.

Die Westersteder marschierten kontinuierlich davon, hatten sich schon Mitte des ersten Viertels eine zweistellige Führung herausgespielt. Viele Wolfenbütteler bekamen deutlich mehr Einsatzzeiten als bislang in dieser Saison. Für die meisten bedeutete das in diesem Fall, dass sie sich eine Lehrstunde abholten. Neben den Problemen im Aufbau fehlten auch die Konsequenz im Rebounding sowie die Treffsicherheit von draußen und in Korbnähe. Immer wieder bekamen die Gäste leichte Punkte geschenkt und konnten sich so über unzählige kleinere Runs immer weiter absetzen.

Thorben Uster nutzt seine zusätzlichen Minuten und erzielt 18 Punkte

Es gab nur wenige Lichtblicke bei MTV/BG. Vor allem überzeugte diesmal Flügelspieler Thorben Uster, der so viele Minuten wie noch nie in dieser Saison abriss und dabei mit 18 Punkten bester Scorer der Wolfenbütteler wurde. Dabei versenkte er vier seiner sieben Versuche aus der Dreipunkt-Distanz. Für den verletzten Bosley nahm Emilio Arellano den Kaderplatz des US-Amerikaners ein und setzte damit auf jeden Fall ein positives Zeichen, dass er sich auch als Aushilfe nicht zu schade ist.

„Wir hätten nur am Anfang massiv über die Einstellung kommen können, aber da fehlte uns das Selbstvertrauen“, sagte der sportliche Leiter Maxim Hoffmann über die Chancen angesichts des ausgedünnten Kaders. Coach Christian Raus bestätigte: „Weil so viele fehlten, sind meine Spieler schon geknickt aufs Feld gegangen. Wir müssen es jetzt in die Köpfe hineinbekommen, dass wir befreit aufspielen können.“

MTV/BG: Lennart Römer 8, Arellano 10, Nielandt 2, Linus Römer, Heitmann 2, Drinkert 2, Jacobsen 3/1 Dreier, Uster 18/4/5 Rebounds, Güldenhaupt 8.