Wolfenbüttel. Bei der inoffiziellen Wolfenbütteler Stadtmeisterschaft lässt der SVW die Bezirksligisten Germania und Salzdahlum hinter sich. Der LSV wird Vierter.

Der Ball rollt wieder in der Sporthalle an der Ravensberger Straße. Vor ausverkauftem Haus hat die 35. inoffizielle Wolfenbütteler Stadtmeisterschaft im Hallenfußball mit den Partien der Vorrunden-Gruppe A am Donnerstagabend begonnen – ein Jahr nach dem ersten Abbruch des Turniers, als Schiedsrichter René Rose von einem Zuschauer niedergeschlagen wurde. Rose lässt es sich aber nicht nehmen, am Samstag erneut die Endrunde zu leiten. Uwe Sukop, Mitorganisator des Turniers, sagte in seiner Begrüßungsrede: „Es war der explizite Wunsch der Vereine, dass die selben Schiedsrichter wieder dabei sind.“ Er appellierte an alle Beteiligten, sich von ihrer besten Seite zu zeigen.