Groß Denkte. Der Tischtennis-Bezirksoberligist MTV Groß Denkte/SC Atzum startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen ESV Goslar in die Rückrunde.

Die Spielgemeinschaft MTV Groß Denkte/SC Atzum hat ein klares Ziel vor Augen – die Rückkehr in die Tischtennis-Landesliga. Für die Voraussetzungen hat der Tabellenführer der Bezirksoberliga bereits in der Herbstrunde gesorgt. Mit einer 16:2-Bilanz führt das Gutsmann-Sextett das Zehnerfeld mit einem Zweipunktepolster und dem wesentlich besseren Spielverhältnis (+40) gegenüber Hauptkonkurrent TTC Grün-Gelb Braunschweig (14:4 und +25) an.