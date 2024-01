Wolfsburg. Der TSV Ehmen ist gleich zweimal im Einsatz. Außerdem im Kreis Gifhorn mit von der Partie sind der SV Reislingen-Neuhaus und der SSV Vorsfelde II.

Der Budenzauber des WSV Wendschott brachte die Halle in Vorsfelde zum Beben, die Wolfsburger Mannschaften hatten beim Hallenfußballturnier vorm Jahreswechsel sichtlich ihren Spaß. Am Wochenende sind einige wieder im Einsatz, dieses Mal im Kreis Gifhorn. Denn am Samstag (14 Uhr) steigt in der Halle der IGS Sassenburg zwischen Triangel und Westerbeck der Heidebäckerei Meyer Cup, tags darauf sind gleich drei Wolfsburger Bezirksligisten beim Indoor Kühl Cup dabei.