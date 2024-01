Wolfenbüttel. MTV/BG Wolfenbüttel nimmt mit sechs Mannschaften am internationalen Limfjords Cup teil.

Mit einigen sportlichen Erfolgen und vor allem einem neu gefüllten Erfahrungsschatz kehrten die Jugendbasketballer der MTV/BG Wolfenbüttel aus dem dänischen Lemvig zurück. Dort hatte zwischen den Jahren der Limfjords Cup stattgefunden – ein internationales Turnier, an dem die Wolfenbütteler mit sechs Teams teilgenommen hatten.

„Die Teilnahme hat unsere Erwartungen voll erfüllt. Das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Mannschaften und bei den Trainern ist noch mal deutlich gestiegen. Wir haben uns dort als Verein richtig gut präsentiert“, sagte Maxim Hoffmann, Coach und stellvertretender Basketball-Abteilungsleiter, der mit fünf weiteren Trainern angereist war – einer davon war Adrian Schmidt, dessen Fazit ebenfalls positiv ausfällt: „Es war schön zu sehen, wie sich unsere Teams alle gegenseitig angefeuert haben, als wären da Superstars auf dem Feld.“

Highlight: Die Wolfenbütteler U14 gewinnt das Auftaktspiel vor 500 Zuschauern

In der männlichen U14-Konkurrenz schickte MTV/BG zwei Teams ins Rennen. Für die U14, die in der etablierten Kooperation mit dem TuS Bothfeld antrat, war im Achtelfinale Schluss. Los ging es mit dem Auftaktspiel vor rund 500 Zuschauern gegen den Gastgeber Lemvig Basket, das die Wolfenbütteler mit 63:14 gewannen. „Zum Glück hatte jede unserer Mannschaften ein solches Highlightspiel vor mehr als 100 Zuschauern“, sagte Hoffmann. Für die U14 ging es dann mit einem 50:34 über die Zuiderkempen Diamonds (Belgien) sowie einer Niederlage (38:43 gegen BV Hoofddorp, Niederlande) als Gruppenzweiter ins Achtelfinale, wo die Wolfenbütteler dem belgischen Team Guco 53:70 unterlagen.

Das zweite MTV-Team schaffte es als Gruppendritter in die B-Play-off-Runde. In dieser gab es Siege gegen die deutschen Teams BC Lions (36:20) und TS Großburgwedel (50:20), bevor das Turnier mit einem 34:54 gegen Zuiderkempen endete.

Die Wolfenbütteler U18-Basketballer schafften es beim Limfjords-Cup in Dänemark ins Viertelfinale. © Verein | MTV/BG Wolfenbüttel

In der U16 setzte sich das MTV/BG-Team an die Spitze seiner Vorrundengruppe. Mit einem 51:15-Sieg im Achtelfinale gegen den Walddörfer SV ging es ins Viertelfinale. Dort setzte es dann aber eine äußerst knappe 42:44-Niederlage gegen Alba aus Dänemark. Auch in der U18 gab es zwei Teams – einmal als MTV und einmal als Kooperationsteam mit Bothfeld. Beide Mannschaften holten in der Vorrunde den jeweiligen Gruppensieg und zogen ins Achtelfinale ein. In diesem war nur die MTV/TuS-Kombi erfolgreich und setzte sich mit 39:26 gegen den BC Lions durch, während die andere Wolfenbütteler Mannschaft mit 35:37 gegen BV Hoofddorp ausschied. Dieses Schicksal ereilte auch Wolfenbüttel/Bothfeld im Viertelfinale – mit dem 39:53 gegen Berlin Tiger war Schluss.

U14-Mädchen der MTV/BG werden endlich mal wieder richtig gefordert

„Zuvor hatten sie wie aus einem Guss gespielt. Zum Schluss fehlte dann aber die Kraft. Für mich war es ein Highlight, dass die U18 bereits eine halbe Stunde nach ihrer Niederlage geschlossen in der Halle war, um unsere weibliche U14 anzufeuern“, berichtete Hoffmann. Mit drei Siegen und einer Niederlage zogen die jungen Wolfenbüttelerinnen ins Viertelfinale ihrer Altersstufe ein. Das 27:41 gegen Lokomotief Rijswijk bedeutete aber das Turnierende. „Für die Mannschaft war es ein wichtiges Erlebnis, auch mal wieder knappe Spiele zu haben“, erklärte Hoffmann. Die U14 marschiert ansonsten beinahe konkurrenzlos durch die Punktspielsaison.

Siege und Niederlagen spielten diesmal aber nicht die übergeordnete Rolle. „Es war ein tolles Erlebnis für alle. Alle konnten sich noch etwas besser kennenlernen und es wurden weitere Barrieren innerhalb der Mannschaften abgebaut“, war Hoffmann mit der dreitägigen Reise zufrieden.