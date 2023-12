Wolfenbüttel. Der Fußball-Landesligist muss sich in der Saison 2022/2023 hinter dem SSV Vorsfelde einreihen. Linus Queißer holt die Torjäger-Krone.

Zweimal Zweiter! Die Fußballer des MTV Wolfenbüttel spielten in ihrem ersten Jahr unter Trainer Deniz Dogan eine erfolgreiche Saison, doch die Krönung blieb aus. In der Landesliga entpuppte sich der SSV Vorsfelde als das konstantere Team und schnappte sich den Oberliga-Aufstiegsplatz am Ende deutlich vor dem MTV, der auf Platz 2 landete. Im Wettbewerb um den Bezirkspokal arbeiteten sich die Wolfenbütteler in sechs Auswärtsspielen bis ins Finale, das sie am 18. Juni vor rund 800 Zuschauern bei ihrem Liga-Kontrahenten SSV Nörten-Hardenberg mit 1:3 verloren.