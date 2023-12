Kreis Wolfenbüttel. Auch in Staffel 1 der Fußball-Nordharzliga überwintern zwei Wolfenbütteler Teams in der Nähe der Aufstiegsplätze.

Zwei Fußball-Mannschaften aus dem Altkreis Wolfenbüttel sind in der Nordharzliga-Staffel 1 vertreten – beide gehören zu den Spitzenteams und halten Anschluss an die vorderen Ränge. Auch in Staffel 2 gehören der SV Wendessen und der SV Fümmelse zusammen mit den Salzgitteranern des TSV Hallendorf zu den klaren Aufstiegskandidaten.