Salzdahlum. Der Fußball-Bezirksligist tritt vor allem auswärts schwach auf und muss sich zum Jahreswechsel in der Staffel 2 mit Platz 10 begnügen.

Die Halbjahresbesprechung beim MTV Salzdahlum dauerte zwei Stunden. Jens Hueske, Trainer des Fußball-Bezirksligisten, sowie sein spielender Co-Trainer Julian Scheer hatten sich verabredet, um die ersten 19 Saisonspiele ihrer Mannschaft in der Staffel 2 aufzuarbeiten. Das Resultat der Analyse der Salzdahlumer Verantwortlichen: Der MTV befindet sich nicht im Soll. Die Mannschaft ist zwar Tabellenzehnter, holte 20 Punkte. Doch vor allem die Defizite in der Defensive und die Offensiv-Harmlosigkeit in den Auswärtsspielen treiben dem Duo Hueske/Scheer die Sorgenfalten auf die Stirn.