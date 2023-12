Sickte. Die SG-Kickerinnen führen anfangs sogar die Landesliga-Tabelle an.

Ihre erste Saison unter neuem Trainer verläuft für die Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum bislang überzeugend. Georg Schnieders hat aus dem Abstiegskandidaten der Vorsaison ein Team geformt, das für einige Überraschungen gesorgt hat. Nach einem 7:1-Kantersieg gegen die SG Wulften am ersten Spieltag und einem 2:0-Erfolg bei MF Göttingen eine Woche später war die SG sogar kurzzeitig Tabellenführer, hielt sich im Anschluss in der Spitzengruppe, nach zahlreichen Spielausfällen am Ende des Jahres rutschte sie aber auf Platz 7 ab.