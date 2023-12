Wendessen. Die Oberliga-Fußballerinnen fahren bis zur Winterpause neun Siege ein und haben dabei weniger Spiele als die Konkurrenz absolviert.

In ihrer zweiten Oberliga-Saison überwintern die Fußballerinnen des SV Wendessen auf Platz 1. Dementsprechend positiv fällt auch die Saison-Halbzeitbilanz von Coach Marcel Döring aus. „Dass wir mit elf absolvierten Spielen an der Tabellenspitze stehen, ist eine starke Leistung“, sagt der Trainer des SVW, der von den Teams in der oberen Hälfte des Tableaus die wenigsten Partien bestritten hat.