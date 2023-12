Oker. In der Vorrunde der B-Jugend-Hallenkreismeisterschaft setzen sich Schladen/Gielde sowie BVG und MTV durch. JSG Wolfenbüttel disqualifiziert.

In den drei Vorrunden-Gruppen der Nordharzmeisterschaft der B-Jugend-Fußballer in der Halle kam je eine Mannschaft aus dem Kreis Wolfenbüttel weiter. Der Landesligist SCU SalzGitter scheiterte als Favorit. Auch die JSG Wolfenbüttel wird enttäuscht sein, sie hätte als Gruppenzweiter eigentlich den Einzug in die Endrunde geschafft, wurde aber nachträglich disqualifiziert. Stattdessen rückte die „Zweite“ der JSG SCU auf. Die Endrunde, die am 21. Januar ausgetragen wird, erreichten außerdem der MTV Wolfenbüttel, Germania Wolfenbüttel, die JSG Schladen/Gielde sowie die JSG Innerstetal und die JSG Oker/Harlingerode.