Braunschweig. Mit Annabella Millere und Lotta Pracejus gehören derzeit nur zwei Wolfenbütteler Jugend-Basketballerinnen zur Bundesliga-Mannschaft.

Wie viel Wolfenbüttel steckt eigentlich noch in den Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel? Das Nachwuchsprogramm für Basketballerinnen mit seiner Jugend-Bundesliga-Mannschaft hatte sich vor der aktuellen Saison komplett aus der Lessingstadt verabschiedet – allerdings gezwungenermaßen. Die für den vergangenen Sommer angekündigte, aber bislang nicht erfolgte Schließung der Sporthalle am Landeshuter Platz brachte die Entscheidung mit sich. „Wir brauchten die Planungssicherheit unter anderem für die Bundesliga-Saison“, sagt Headcoach Marcel Neumann.

Die Girls Baskets spielen jetzt die meisten Heimspiele als Double-Header mit dem Zweitliga-Damen-Team von Eintracht Braunschweig in der Alten Waage. Sportlich läuft es rund für die Mannschaft, die sich aus Talenten der gesamten Region zusammensetzt. Nach vier Spielen in der Jugend-Bundesliga WNBL stehen drei Siege zu Buche. Zuletzt gewannen die „Girls“ am Sonntag gegen die Mitteldeutsche Basketball Academy aus Halle mit 64:54.

„Wir gewinnen nicht mehr so dominant wie im Vorjahr. Gegen Halle haben wir erst in den letzten zwei Minuten den Sack zugemacht“, berichtet Neumann. Einen Go-To-Guy wie im Vorjahr Maira Banko gebe es nicht mehr im Team. „Mehrere Spielerinnen übernehmen jetzt die Verantwortung je nach Tagesform“, erklärt der Coach. Zu den Leistungsträgerinnen zählen Helen Leimeter, Anouk Weber, Shadeh Preston und Karla Busch – allesamt Spielerinnen, die aus Braunschweiger Nachwuchsprogrammen entstammen.

Annabella Millere (am Ball) vertritt momentan als einzige Stammspielerin die Wolfenbütteler Farben bei der Bundesliga-Mannschaft der Girls Baskets. © regios24 | Stefan Lohmann

Die einzige Stammspielerin, die von der MTV/BG Wolfenbüttel kommt, ist Annabella Millere. Auch Lotta Pracejus gehört zum Kader. „Sie ist Jahrgang 2009 und mit einer Sondergenehmigung spielberechtigt. Allerdings hatte sie einen Bänderriss und ist erst im Dezember wieder ins Training eingestiegen“, so Neumann.

Ansonsten klafft eine kleine Lücke, was Wolfenbütteler Talente angeht. Lena Lingnau hatte in der Vorsaison ihr letztes WNBL-Jahr, ist jetzt für Eintracht in der 2. Bundesliga und für MTV/BG in der Regionalliga aktiv. Die Lücke schließt sich aber hoffentlich bald wieder. „Im Wolfenbütteler 2010er-Jahrgang sind einige Talente dabei, die auch bei mir in der Niedersachsenauswahl spielen“, hebt Neumann hervor. Das U14-Team der MTV/BG von den Coaches Laila und Michael Fleischmann steht mit sieben Siegen unangefochten auf Platz 1 der Landesliga.

Für die Girls Baskets soll es derweil am Ende der regulären Saison in die Playoffs gehen. „Wir wollen Platz 1 oder 2 erreichen“, bekräftigt Neumann. Danach komme es auch ein wenig darauf an, auf welches Team die Girls im Viertelfinale treffen. Der sportliche Erfolg ist zudem nur ein Element des Girls-Baskets-Programm. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, Talente zu entwickeln“, erklärt der Trainer.

Und was ist mit der ehemaligen Heimspielstätte am Landeshuter Platz? „Wir müssen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist eine tolle Halle, in der wir gerne wieder spielen möchten. Dann müssen wir da aber auch Trainingszeiten bekommen, ohne dass wir anderen die Zeiten wegnehmen“, findet Neumann.