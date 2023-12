Wolfenbüttel. Regionalliga: In einer aufgeheizten Atmosphäre liefern die Wolfenbüttelerinnen ein starkes viertes Viertel beim TuS Neukölln ab.

Ihre sensationelle Siegesserie in der 1. Regionalliga hält an: Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel haben in Berlin ihren sechsten Erfolg am Stück verbucht. Beim 56:53 (8:10, 11:19, 17:18, 20:6)-Auswärtssieg gegen TuS Neukölln liefen die Wolfenbüttelerinnen zwar die meiste Zeit einem Rückstand hinterher, legten aber ein herausragendes viertes Viertel aufs Parkett.

Zunächst glückte den Gästen der Start in die Partie. Die Wolfenbüttelerinnen legten mit einem 8:0-Lauf los. „Dann haben unsere Mechanismen nicht mehr gegriffen. Wir haben von Außen nicht getroffen und sind von dort auch nicht zum Korb gekommen“, berichtete MTV/BG-Coach Andreas Hundt.

In einem insgesamt äußerst harten Spiel fanden die Gäste zunächst keine Mittel gegen die gute Verteidigung der Berlinerinnen. Auch im zweiten Viertel hatten die MTV/BG-Frauen zunächst Schwierigkeiten in der Offensive und schaffen es in den ersten fünf Minuten des Abschnitts nicht, Punkte zu erzielen. Neukölln war mit 19:10 in Führung. Mit einigen Freiwurf-Erfolgen holten die Gäste auf, kamen auf 19:21 heran. Dann zogen die Gastgeberinnen mit einem 8:0-Lauf auf 29:19 davon.

Und der TuS machte auch am Anfang der zweiten Halbzeit zunächst weiter, baute die Führung immer weiter aus. Der höchste Abstand bestand beim 37:19 für die Berlinerinnen. Dann traf Lena Lingnau zwei schnelle Dreier hintereinander. Veronika Slazyk, Ida Bikker und erneut Lingnau brachten weitere Zähler für Wolfenbüttel auf die Anzeigetafel.

Die Gäste nahmen Fahrt auf in einer Partie, die laut MTV/BG-Coach Hundt in „einer aufgeheizten Atmosphäre, die durch den Berliner Trainer immer weiter aufgeheizt wurde“, stattfand. Heiß liefen die Gäste dann im vierten Viertel. „Da wurde es dann bei uns auf der Bank richtig laut“, freute sich Hundt. Sein Team ließ in der Defensive nur noch wenig zu, der TuS traf von Außen nicht mehr. MTV/BG übernahm nach einem 13:0-Lauf die Führung und ging mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung in die letzte Minute. „Uns war klar, dass der TuS foulen würde und, dass er Sina foulen muss“, sagte Hundt.

Auf Sina Geilhaar, die auf der Aufbauposition aufgrund von Ausfällen fast durchspielen musste, ist von der Freiwurflinie zuletzt einfach Verlass. Sie traf von dort auch in Neukölln hundertprozentig und versenkte die beiden Würfe in der Schlussphase. Zwar stechen mit Slazyk (19 Punkte) und Lingnau, die alle ihre 14 Punkte in der zweiten Halbzeit erzielte, zwei Topscorerinnen heraus, aber Coach Hundt betonte: „Es haben sich alle reingehängt. Jede Kleinigkeit hat dazu beigetragen, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten.“

MTV/BG: Pabst 2, Geilhaar 4, Sprenger 6/1 Dreier, Conrad, Geiger 2, Lingnau 14/2, Bikker 2, Slazyk 19/2, Huellemeier 7, Kordis, Junger.