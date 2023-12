Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballer bezwingen Wusterhausen. Starke Leistungen von Röll und Fertig. Sorgen um Bosleys Fuß.

Rechtzeitig zum Hinrundenabschluss ist den Basketballern der MTV/BG Wolfenbüttel der erste Heimsieg der Saison gelungen. In einer bis zum Schluss engen Regionalliga-Partie setzten sich die Wolfenbütteler gegen die WSG Königs Wusterhausen am heimischen Landeshuter Platz mit 91:87 (20:15, 25:31, 23:21, 23:20 ) durch. In der kritischen Schlussphase hatte das Team von Coach Christian Raus die Oberhand behalten. „Es war klar, dass die Mannschaft gewinnen würde, die den Sieg mehr will – und wir wollten es diesmal einfach mehr“, bescheinigte Raus seiner Truppe den unbedingten Siegeswillen.

Anders als bisher oft in dieser Saison waren die Wolfenbütteler diesmal schon in der Anfangsphase hellwach. Elias Güldenhaupt versenkte zwei Sekunden nach Spielbeginn einen Dreier. MTV/BG-Neuzugang Ken-Jah Bosley – bei seinem Heimdebüt – gelang gleich danach ein Ballgewinn, beim Fastbreak wurde er auf dem Weg zum Korb gefoult, versenkte seine beiden Freiwürfe – und die Gastgeber hatten einen 5:0-Start hingelegt. Nach und nach fanden auch die Gäste in die Partie. Doch unter anderem hatte auch Leon Fertig einen richtig guten Tag erwischt, er erzielte im ersten Abschnitt sechs Punkte.

Im zweiten Viertel fand das MTV/BG-Team zunächst noch besser ins Spiel. Bosley fand immer wieder Anspielstationen. Er attackierte den Korb, zog Verteidiger auf sich und passte dann zum freien Mitspieler nach außen. So bediente er mehrmals Fertig und David Röll, die aus der Distanz zu Korberfolgen kamen. Mit einem 11:2-Lauf hatten sich die Wolfenbütteler auf 43:32 abgesetzt.

Neuzugang Ken-Jah Bosley verletzt sich, spielt aber weiter

Doch dann der Schock: Bosley knickte um, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, hielt sich seinen rechten Fuß und humpelte zunächst Richtung Kabine. Diese Phase nutzten die Gäste aus Brandenburg für einen 11:0-Lauf, der ihnen letztlich die knappe Halbzeitführung (46:45) bescherte. „Wir haben leider immer mal wieder solche Phasen, in denen es gar nicht läuft“, erklärte Raus.

Der US-Amerikaner Bosley kam schon Ende des zweiten Viertels aber wieder aufs Parkett zurück, obwohl er offensichtlich noch Schmerzen hatte. „Er ist ein echt harter Hund. Ich wollte ihn eigentlich draußen lassen, aber er wollte unbedingt weiterspielen“, sagte Coach Raus.

Ken-Jah Bosley (am Ball) lieferte eine starke Leistung ab und erzielte in der Schlussphase einen wichtigen Treffer. Allerdings zog er sich im Heimspiel eine Verletzung am Fuß zu. © regios24 | Stefan Lohmann

Im dritten Viertel übernahmen die Gastgeber erneut die Führung. Das starke Duo Röll/Fertig erzielte die ersten elf Punkte für MTV/BG. Güldenhaupt streute ebenfalls einen Dreier ein. Gute zwei Minuten vor Ende des Abschnitts hatten sich die Wolfenbütteler auf 68:60 abgesetzt. Die letzten sieben Punkte erzielten aber wieder die Gäste, während die Heimmannschaft erneut einen Schock überstehen musste. Lennart Römer war beim Kampf unter dem Korb auf den Hinterkopf gefallen, doch auch er kehrte wieder zurück aufs Parkett.

MTV/BG Wolfenbüttel setzt sich in der kritischen Schlussphase durch

Im letzten Viertel entglitt den Gastgebern erneut die Führung, vor allem weil die eigenen Würfe nicht fielen. Nach 70:76-Rückstand kämpften sie sich aber wieder heran. Treffer von Güldenhaupt und Thorben Uster sowie ein Offensivrebound von Römer hielten MTV/BG im Rennen. Römer sorgte vier Minuten vor Ende für den Ausgleich, als er mit einem schönen Solo per Korbleger punktete, dabei gefoult wurde und den Bonuswurf versenkte – es stand 80:80.

Fertig brachte die Gastgeber mit einem Wurf aus der Mitteldistanz in Führung, Jannik Göttsche dunkte nach Assist von Römer zum 84:80. Vor allem ließen die Lessingstädter in der Phase keine Gegentreffer mehr zu. Dann traf Bosley zweieinhalb Minuten vor Schluss einen Wurf unter mächtigem Druck der gegnerischen Defense. „Das war der Wurf des Spiels“, lobte Coach Raus. Fortan konnten die Gastgeber einen Vorsprung festhalten und den Heimsieg ins Ziel retten.

„Es war ein ganz wichtiger Sieg. Damit haben wir ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet“, fand Raus. Trotzdem überwintert MTV/BG auf dem letzten Tabellenplatz, weil der SG Braunschweig ein überraschend deutlicher 101:66-Sieg gegen die Aschersleben Tigers gelang. Und noch ein Beigeschmack bleibt, denn Bosleys Fußverletzung könnte von schwerwiegender Natur sein. „Gut, dass wir jetzt erst mal in die Pause gehen und zwar mit einem positiven Erlebnis und einem guten Gefühl“, sagte der Coach.

MTV/BG: Römer 7/5 Rebounds, Hammerl, Röll 15/5 Dreier, Bosley 10/6 Assists, Göttsche 14/5 Rebounds, Heitmann 4, Uster 5/1 Dreier, Güldenhaupt 15/3 Dreier/5 Rebounds/4 Steals, Fertig 21/3 Dreier.