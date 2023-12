Wolfenbüttel. Die MTV/BG-Basketballerinnen reisen zum Abschluss der Regionalliga-Hinrunde zum Duell Zweiter gegen Dritter mit dem TuS Neukölln.

Mit einer starken Serie von fünf Siegen am Stück gehen die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel zum Abschluss der Hinrunde in ein echtes Spitzenspiel der 1. Regionalliga. Am Samstag um 16 Uhr gastiert die Mannschaft aus der Lessingstadt als Tabellenzweiter beim Dritten TuS Neukölln. Die Berlinerinnen gehören zu den Topteams der Liga, schlossen in der Vorsaison als Zweiter ab und hoffen sicherlich darauf, die Wolfenbüttelerinnen noch zu überholen.

Die lieferten zuletzt allerdings Glanzleistungen wie am Fließband ab. Nach einem durchwachsenen Saisonstart haben die Wolfenbüttelerinnen sich mit ihrer Siegesserie nach oben gearbeitet. Die letzte Niederlage gab es Mitte Oktober. Seitdem hat das MTV/BG-Team jedes Spiel gewonnen – und noch dazu deutlich. Das 68:49 gegen die BG Zehlendorf war in der Phase noch der knappste Sieg.

Die Gastgeberinnen aus der Bundeshauptstadt hatten dagegen zuletzt enge Spiele bestritten – 50:49 gegen Zehlendorf gewonnen und 64:66 gegen SC Rist Wedel verloren. Wenn die Partie auf Messers Schneide steht, könnten die Berlinerinnen also auf etwas mehr Erfahrung zurückgreifen. „Das Spiel wird sehr hart werden“, ahnt MTV/BG-Coach Andreas Hundt. Zehlendorf pflege eine äußerst harte Herangehensweise. Die Schiedsrichteransetzung lasse zudem vermuten, dass nur wenig abgepfiffen wird, erklärt Hundt.

Eins der schwierigsten Spiele für MTV/BG Wolfenbüttel

Außerdem weiß der Wolfenbütteler Coach: „Erfahrungsgemäß startet Neukölln wie die Feuerwehr ins erste Viertel. Das muss man dann überstehen und dagegenhalten.“ Meist lege der TuS dann noch ein Hoch im letzten Spielabschnitt hinterher. „Man sollte mit einem Vorsprung ins vierte Viertel gehen, wenn man da gewinnen will“, sagt Hundt. Es kommt also eine Menge Arbeit auf die Wolfenbüttelerinnen zu, auch weil es in der Offensive schwer werden wird. Neukölln ist die Mannschaft, die die wenigsten Gegenpunkte zulässt (durchschnittlich 49,6 pro Partie). „Es wird eines unserer schwierigsten Spiele werden“, ist Coach Hundt sich sicher.

Mit Tini Stapel (Daumenverletzung) und Lara Wagner (Rücken) werden zwei Wolfenbüttelerinnen in Berlin nicht mithelfen können. „Wir fahren aber mit einem 12er-Kader da hin und haben die Woche gut trainiert“, bleibt der MTV/BG-Trainer optimistisch.