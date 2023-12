Wolfenbüttel. Der Regionalligist aus Wolfenbüttel empfängt am Samstag die WSG Königs Wusterhausen. Ken-Jah Bosley gibt sein Heimdebüt.

Die Hinrunde in der 1. Basketball-Regionalliga neigt sich dem Ende entgegen – und die MTV/BG Wolfenbüttel hat bisher nur einen Sieg einsammeln können. Ein weiteres Erfolgserlebnis vor der Weihnachtspause wäre ungemein wichtig, um die Konkurrenz im Tabellenkeller nicht zu weit davonziehen zu lassen. Ihre letzte Chance auf Zählbares in der Hinrunde haben die Wolfenbütteler im Heimspiel am Samstag ab 18.30 Uhr gegen die WSG Königs Wusterhausen.

Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Es wäre sehr wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wir wollen mit einem positiven Gefühl in die Weihnachtspause gehen. Christian Raus

Mit dem Publikum am Landeshuter Platz im Rücken und unter den Augen der alten Meister (im Vorfeld werden die Mitglieder der Mannschaften geehrt, die 1963 deutsche A-Jugend-Meister und 1993 Ü45-Weltmeister geworden sind) sollen die zwei so wichtigen Punkte mit dem ersten Heimsieg der Saison eingesammelt werden. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Es wäre sehr wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren“, sagt auch MTV/BG-Coach Christian Raus im Vorfeld der Partie und betont: „Wir wollen mit einem positiven Gefühl in die Weihnachtspause gehen.“

Ken-Jah Bosley gibt sein Heimdebüt für MTV/BG Wolfenbüttel

Hoffnung macht auch das bevorstehende Heimdebüt von Neuzugang Ken-Jah Bosley. „Er hat sofort die Führungsrolle angenommen und wird von allen akzeptiert. Er ist ein richtig guter, bodenständiger Typ, der sehr gut zu uns passt, und ein richtig guter Spieler“, ist Coach Raus voll des Lobes und denkt schon darüber nach, den US-Amerikaner, dessen Vertrag vorerst bis Saisonende gilt, längerfristig an Wolfenbüttel zu binden. „Es wäre schön, wenn wir ihn länger halten könnten“, so Raus.

Mit 24 Punkten und 4 Assists lieferte Bosley zuletzt bei der 82:89-Niederlage in Bramsche einen vielversprechenden ersten Auftritt im MTV/BG-Trikot ab. Nun ist die Hoffnung groß, dass er auch gegen Wusterhausen groß aufspielt und seine Mitspieler in Szene setzt. „Ich hoffe, dass er neuen Schwung bei uns reinbringt“, unterstreicht Raus.

Gäste reisen mit ehemaligem ProA-Spieler an

Der Gegner aus Brandenburg hat sich derweil ebenfalls verstärkt. Nachdem Jeremy Ingram die WSG während der Saison verlassen und sich dem Ligarivalen SG Braunschweig angeschlossen hatte, haben die Wusterhäuser inzwischen Chase Adams unter Vertrag genommen. Der 35-Jährige zuletzt vereinslose Guard hatte zuvor viele Jahre in der 2. Bundesliga Pro A gespielt – unter anderem für die Dresden Titans und die Gladiators Trier. Aber auch die Wolfenbütteler haben mit Bosley einen US-Profi unter Vertrag, der zuletzt höherklassig unterwegs war und in den ersten Ligen Islands und Irlands spielte. „Das ist durchaus mit der ProA vergleichbar“, ordnet Raus ein.

Fokus im Training lag auf der Defense

Der Neuzugang alleine wird es selbstverständlich nicht richten können. „Wir müssen geschlossen als Mannschaft auftreten und zu unserem Selbstvertrauen zurückfinden“, erklärt Raus. Daran haben die Wolfenbütteler auch zuletzt in den Übungseinheiten gearbeitet. „Wir hatten eine ganz gute Trainingswoche und haben viel an der Verteidigung gearbeitet“, berichtet der Coach.

Allerdings standen dabei krankheitsbedingt nicht alle Spieler in der Halle. Jannis Nielandt und Leif Jacobsen werden wohl auch das Heimspiel verpassen, der Einsatz von Elias Güldenhaupt ist zumindest fraglich. Es wird also auch darauf ankommen, wie stark sich die Bankspieler präsentieren werden. Den Ausfall von Jacobsen als Backup-Center soll auf jeden Fall Elias Heitmann kompensieren. Der 19-Jährige spielte unter der Woche bei der zweiten Mannschaft in der Landesliga mit und führte diese mit 20 Punkten zum 74:64-Auswärtssieg in Königslutter. „Elias hat sich gut entwickelt und wird gegen Wusterhausen seine Minuten bekommen“, kündigt Raus an.