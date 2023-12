Königslutter. Die Wolfenbütteler Landesliga-Basketballer drehen einen Rückstand in Königslutter dank eines starken dritten Viertels.

Die Landesliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel II waren nur drei Tage nach ihrem Triumph im Topspiel gegen MTV Gifhorn (76:66) am Mittwochabend erneut gefordert. Bei der TSG Königslutter mussten die Gäste nach der Halbzeitpause einen Gang höher schalten, um den 74:64 (15:20, 18:17, 25:10, 16:17)-Pflichtsieg einzufahren. Dabei halfen auch zwei Youngster aus der Wolfenbütteler Regionalliga-Mannschaft mit.

„Nach der Euphorie vom Sonntag hatten wir betont, dass wir dieselbe Leistung in Königslutter noch mal abrufen müssen und den Gegner auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Trotzdem haben wir eine schlechte erste Halbzeit abgeliefert. Uns war in der Pause klar, dass wir einen Gang höher schalten müssen“, sagte der Wolfenbütteler Spieler Christian Schiebold, der zugab: „Eine Englische Woche stecken die meisten von uns dann doch nicht so einfach weg.“

Der „Nachwuchs“ führt MTV/BG Wolfenbüttel II zum Auswärtssieg

Nur gut, dass in der überwiegend aus Ü40-Spielern bestehenden Mannschaft inzwischen auch einige Youngster mittrainieren und in Punktspielen zum Einsatz kommen. „Die haben uns diesmal die nötige Energie gegeben und waren am Sieg maßgeblich beteiligt“, betonte Schiebold. Der 19-jährige Linus Römer war schon gegen Gifhorn aufgelaufen und auch diesmal in Königslutter dabei. „Er hat uns sehr gute Minuten im Aufbau gegeben“, lobte Schiebold.

Ein bärenstarkes Debüt gelang jetzt auch Elias Heitmann. Der ebenfalls 19-jährige Center erzielte gegen die TSG 20 Punkte. Insgesamt habe sich die MTV/BG-Mannschaft aber nach der Pause gesteigert. Im dritten Viertel legten die Gäste einen 17:4-Lauf auf das Parkett und gingen in der 25. Minute erstmals nach der Anfangsphase der Partie wieder in Führung, die sie bis zum Ende des dritten Viertels auf elf Punkte ausgebaut hatten. „Im letzten Viertel haben wir es souverän zu Ende gespielt“, freute sich Schiebold.

Damit gehen die Wolfenbütteler mit 8 Siegen aus 8 Spielen als Tabellenführer in die Winterpause. Die nächste Partie für die MTV/BG-Reserve – die letzte der Hinrunde – findet dann am 13. Januar in Göttingen bei der „Zweiten“ der BG 74 statt.

MTV/BG II: Schiebold 15, Njoya Nken 6, Janke 7, Richter, Brase, Bleyer 1, Römer 7, Grau 2, Bretall 9, Heitmann 20, Grundt 7.