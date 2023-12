Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Landesliga-Volleyballer überrollen in den Heimspielen den SV Lengede und die Vallstedt Vechelde Vikings III.

Überhaupt nichts anbrennen ließen die Volleyballer des Wolfenbütteler VC II am letzten Landesliga-Spieltag vor der Winterpause. In der heimischen Sporthalle des Gymnasiums im Schloss gewann die Oberliga-Reserve beide Duelle glatt und gönnte ihren Gästen aus dem Kreis Peine keinen einzigen Satzgewinn. „Das ist eine sehr gute Ausbeute“, sagte WVC-Spielertrainer Markus Lunter zu den beiden Auftritten, aber auch zum bisherigen Saisonverlauf seiner Mannschaft.

Wolfenbütteler VC II – SV Lengede 3:0 (25:18, 25:19, 25:17). Gegen die Lengeder hatten die Wolfenbütteler im Hinspiel noch in drei Sätzen verloren. Diesmal drehten sie den Spieß um. „Die Revanche ist uns geglückt“, freute sich Lunter. „Wir haben einfach einen richtig guten Tag erwischt. Der Gegner hat gar nicht ins Spiel gefunden.“ Ein Lengeder Spieler habe es nach dem Spiel so deutlich formuliert: „Ihr habt uns überrollt.“

Die Gastgeber zeigten eine durchweg konzentrierte Leistung. „Wir haben in allen Spielelementen wenig Fehler produziert und sind konsequent bei unserer eigenen Linie geblieben“, lobte Lunter, dessen Team zudem mit einem neuen Trikotsatz antrat. „Das hat uns noch mal mehr Euphorie verliehen.“

Wolfenbütteler VC II – Vallstedt Vechelde Vikings III 3:0 (25:12, 25:18, 25:12). Noch deutlicher gingen die drei Sätze an die Wolfenbütteler bei ihrem zweiten Auftritt des Tages. Die dritte Mannschaft der „Wikinger“ war chancenlos. „Es war richtig gutes Teamplay. Auch die eingewechselten Spieler waren auf den Punkt genau da“, lobte Lunter seine Reservebank.

WVC II: Mundt, Ahlgrim, Margraf, Hluchnik, Tille, Keidel, Qi, Leupold, Diekmann, Kremling, Turck, Tippner.

„Jetzt können wir mit einem Lächeln in die Weihnachtspause gehen“, erklärte Lunter. Am Freitag steht die Weihnachtsfeier der Mannschaft auf dem Programm. Eine Woche später, am 22. Dezember, steigt dann in der Sporthalle an der Ravensberger Straße das traditionelle WVC-Schleifchenturnier, an dem alle Mannschaften der Spielgemeinschaft aus MTV Wolfenbüttel und MTV Salzdahlum teilnehmen.