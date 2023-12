Schöppenstedt. Der Tischtennis-Landesligist TSV Schöppenstedt beendet die Hinrunde mit 20:0 Punkten und holt weitere hochkarätige Neuzugänge.

In der Rekordzeit von 90 Minuten fertigte der Tischtennis-Landesligist TSV Schöppenstedt den SV Broitzem mit 9:0 ab. Einen kümmerlichen Satz gönnte der dominante Herbstmeister dem überforderten Schlusslicht. Die dürftige Ergebniskosmetik der Gastgeber ermöglichte das TSV-Duo Jonathan Nunez/Andrei Stirbu bei seinem 12:10, 11:9, 9:11, 11:5-Erfolg gegen Broitzems Einser-Kombination Andre Sowade/Michael Fowler im Auftakt-Doppel.

Anschließend absolvierte das Schöppenstedter Septett (Kapitän Shahid Abdul wurde nur im Doppel an der Seite von Eugeniu Cosciug aktiv) sein Pensum in Windeseile. Dabei erteilten Filip Lewaszkiewiecz und sein Doppelpartner Michal Kuzbinski den Gastgebern Thomas Breust/Axel Kurze ebenso eine Lehrstunde wie Nunez im ersten Einzel Andre Sowade.

Großer Kader mit viel Qualität – TSV problemlos Herbstmeister

Seine fast makellose Bilanz (16:1) verteidigte auch Cosciug, der wie sein Kommilitone Stirbu aus Prag angereist war. Stirbu (12:0) behielt im Einzel und im Doppel an der Seite von Cosciug (6:0) die weiße Weste. Lewaszkiewiecz, Mateucz Stanczuk und Kuzbinski besiegelten den TSV-Sieg in dieser einseitigen Begegnung.

Die polnischen Importspieler Stanczuk und Kuzbinski waren bereits am Vortag in der TSV-Reserve in der Bezirksklasse erfolgreich im Einsatz gewesen und hatten dort ebenfalls zum Herbstmeistertitel mit perfekter Ausbeute (18:0) beigetragen.

Insgesamt, so Abteilungsleiters Thomas Föniger, seien an der Herbstmeisterschaft zwölf Spieler beteiligt gewesen. Dazu gehörten auch die Moldawier Danila Titov (8:2) und Igor Ni (7:0). Deren Engagements seien allein schon wegen der Flugkosten vergleichsweise kostspielig. „Wegen der zahlreichen Aktiven bleiben wir in der Aufstellung flexibel und können das intern regeln. Trotzdem bleiben uns alle Spieler erhalten. Sie akzeptieren das. Keiner hat einen Wechselantrag gestellt“, freute sich Föniger.

TSV Schöppenstedt erneut auf dem Transfermarkt aktiv

Ganz im Gegenteil – wie von Föniger und TSV-Kapitän Shahid Abdul zu erfahren war, wird der Kader noch durch weitere Neuzugänge ergänzt. So sind Jakub Budzynski (Polen), der Spanier Marco Lopez Franco und Karol Dzida (zuletzt beim nordhessischen TSV Besse aktiv) in der Rückrunde für den TSV gemeldet. Heraus sticht allerdings die Neuverpflichtung des amtierenden Senioren-Europameisters Viktor Vasylevskyi. Der 46-jährige Ukrainer war zuvor beim Verbandsligisten ASC Göttingen aktiv. Die Mannschaft zog sich im November jedoch aus dem Punktspielbetrieb zurück.

In diesem Zusammenhang betonte der Abteilungsleiter, dass die Kosten ausschließlich von Geschäftsleuten und Privatpersonen getragen werden. „Der Hauptverein zahlt nichts“, sagte Föniger, der – unisono mit Kapitän Abdul – betonte, dass sie nicht nur den Aufstieg in die Verbandsliga anstreben, sondern auch dort eine wichtige Rolle spielen wollen.