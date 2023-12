Hamburg. Die Wolfenbüttelerinnen setzen sich gegen die nationale Konkurrenz durch und bezwingen im Finale den Titelfavoriten Esslingen.

Riesenerfolg für den Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921: Die U14-Wasserballerinnen haben sich in Hamburg gegen die nationale Konkurrenz durchgesetzt und den Wettbewerb um den deutschen Pokal gewonnen. „Es ist der größte Erfolg des Vereins in der jüngeren Vergangenheit“, sagte WSV-Coach Peter Waldmann. Für den bisher letzten nationalen Titel im Wasserball muss man bis ins Jahr 1968 zurückgehen, als die WSV 21-Herren deutscher Meister der Vereine ohne Winterbad wurden.

Jetzt gab es endlich wieder einen großen Erfolg für den Verein, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. „Dass wir uns gegen Jugendmannschaften durchgesetzt haben, bei denen die Damen in der Bundeliga spielen, ist bemerkenswert“, erklärte Waldmann.

Seine Schützlinge starteten gleich richtig gut in das dreitägige Turnier in der Schwimmhalle Inselpark und bezwangen den SC Neptun Cuxhaven mit 17:2 (5:0, 3:0, 3:2, 6:0). „Von Anfang an haben wir das Geschehen bestimmt“, berichtete Waldmann. Mit hoher und aktiver Pressverteidigung setzten die jungen Wolfenbüttelerinnen die Gegner von der Elbmündung unter Druck.

Drei Tage verbrachte das Team des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921 in der Schwimmhalle Inselpark in Hamburg. © Verein | WSV 21

WSV 21 lässt sich nicht aus dem Konzept bringen

Im Halbfinale ging es dann gegen den Nachwuchs des Frauen-Bundesligisten SV Bayer Uerdingen 08. Eine herausragend starke Verteidigung ebnete den Wolfenbüttelerinnen den Weg zum Erfolg, sie ließen im ersten Viertel kaum etwas zu. Dann gab es zwar Hinausstellungen gegen drei Leistungsträgerinnen den WSV 21. „Davon haben wir uns aber überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen“, sagte Waldmann. Andere Spielerinnen sprangen in die Bresche und fuhren den 12:6 (2:0, 4:2, 3:1, 3:3)-Sieg ein.

Überhaupt habe sich die Breite des Wolfenbütteler Kaders ausgezahlt. „Die anderen Vereine haben zwei, drei gute Spielerinnen, die man ausschalten muss. Bei uns verteilt sich die Last auf viele Schultern“, erklärte Waldmann. Auch der Finalgegner und Titelfavorit SSV Esslingen hatte eine herausragende Spielerin in seinen Reihen. „Ich habe Hannah Hartmann als persönliche Bewacherin auf diese gegnerische Spielerin angesetzt“, berichtete der WSV-Coach. Diese „Mann“-Verteidigung war von Erfolg gekrönt. Letztlich gewannen die Wolfenbüttelerinnen auch wegen ihrer guten Offensive das Finale mit 11:7 (4:2, 0:2, 4:2, 3:1) und nahmen den Pokal und die Goldmedaillen entgegen.

Meisterteam des WSV 21 lässt sich am Fümmelsee feiern

Völlig erschöpft nach drei Tagen – die U14-Mädchen spielen genau wie die Bundesliga-Männer 4x8 Minuten – kehrten die Pokalsiegerinnen nach Wolfenbüttel und mit einem Triumphzug zum Vereinsgelände am Fümmelsee zurück. „Am Parkplatz haben schon die Familien gewartet. Da konnten sich die Mädchen nochmal richtig feiern lassen“, berichtete der WSV-Coach.