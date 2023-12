Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Landesliga-Basketballer setzen sich gegen den MTV Gifhorn durch und übernehmen die Tabellenführung.

Die Basketball-Landesliga hat mit MTV/BG Wolfenbüttel II einen neuen Tabellenführer. Die Wolfenbütteler setzten sich im Spitzenspiel der bis dahin Ungeschlagenen am heimischen Landeshuter Platz gegen den MTV Gifhorn mit 76:66 (11:16, 21:18, 27:19, 17:13) durch. „Es war eine Landesliga-Partie auf höchstem Niveau. Daran hatten beide Mannschaften großen Anteil“, sagte MTV/BG-Spieler Christian Schiebold.

Dabei fanden die Gäste aus der Mühlenstadt, bei denen mit Irakli Kobidze und Andrej Pazin zwei ehemalige Wolfenbütteler mitwirkten, deutlich besser in die Partie und führten nach 18 Minuten mit 31:19. Der Gifhorner Fanblock auf der auch sonst gut gefüllten Tribüne skandierte bereits: „Auswärtssieg!“ Kurz vor der Halbzeitpause drohte schon eine kleine Vorentscheidung. Doch unter anderem acht Punkte von Schiebold sowie ein Dreier von Jan Janke mit dem letzten Angriff vor der Pausensirene bescherten den Hausherren einen 13:3-Lauf und damit lediglich einen Zwei-Punkte-Rückstand nach dem zweiten Viertel. „Uns war klar: hier geht was“, sagte Schiebold.

Ende des dritten Viertels übernimmt MTV/BG Wolfenbüttel II die Partie

Die Partie verlief anschließend ausgeglichen mit wechselnden Führungen. Nach 29 Minuten stand es 51:51. Doch von da an zogen die Lessingstädter etwas davon. „Da haben wir gute Entscheidungen getroffen, den längeren Atem bewiesen und einfach richtig gut verteidigt“, berichtete Schiebold, der mit insgesamt 23 Punkten Topscorer der Partie war. Zwar ließen sich die Gifhorner nicht gänzlich abschütteln, aber der Heimsieg geriet in der Schlussphase nicht mehr in Gefahr. „Es hat mal wieder Spaß gemacht. Der Gegner hat uns richtig gefordert“, erklärte Schiebold.

Am Mittwoch geht‘s gegen die TSG Königslutter

Für die Wolfenbütteler geht es gleich am Mittwochabend mit einem Nachholspiel weiter. Um 20.30 Uhr sind sie bei der TSG Königslutter gefordert. „Nach einem solchen Spiel ist das nächste immer besonders schwer. Laut Tabellenstand ist das aber ein Pflichtsieg“, betont der Wolfenbütteler.

MTV/BG: Ahrens 4, Bleyer, Brase, Bretall 6, Grau 2, Grundt 6, Janke 11/2 Dreier, Knopke 11, Njoya Nken 10, Richter, Li. Römer 3, Schiebold 23/2.