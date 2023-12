Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler verlieren gegen Gastgeber SVG, legen dann aber einen glatten Dreisatzsieg gegen GfL Hannover II nach.

Eine Niederlage, ein Sieg, drei Punkte – die Bilanz, die die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC von ihrem Doppel-Auswärtsspieltag vorlegten, ist zwar in Ordnung, hätte aber auch etwas besser ausfallen können. „Es hätte gerne etwas mehr sein dürfen“, sagte auch WVC-Coach Michel Kretschmer. Vor allem bei der 1:3-Niederlage gegen den Gastgeber SVG Lüneburg III lief das Spiel des Tabellenführers nicht rund. Beim 3:0 gegen GfL Hannover II gelang dem WVC aber direkt im Anschluss eine Wiedergutmachung.

SVG Lüneburg III– Wolfenbütteler VC 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:19). Das Resultat sei auch auf die schwierige Personalsituation beim WVC zurückzuführen, die zu schlechten Trainingsbedingungen vor dem Spieltag geführt hatte. „Wir haben nur schwer ins Spiel gefunden“, sagte Kretschmer. Selbst im gewonnenen zweiten Satz hätten die Wolfenbütteler eher von den Fehlern der Lüneburger profitiert, als dass sie selbst aktiv etwas für ihre Punkte getan hätten.

„Wir hatten da viele gute Einzelspieler auf dem Feld, aber die Räder griffen nicht ineinander“, erklärte Kretschmer. Vor allem die Abstimmung in der Defensive passte diesmal überhaupt nicht. „Da sind die Bälle manchmal zwischen zwei meiner Spieler auf den Boden gegangen und die haben sich angeschaut“, berichtete der Trainer von der fehlenden Zuordnung.

Seine beiden Aushilfsliberos Nico Rasch und Björn Reinert hätten ihren Job zwar gut gemacht, aber auch sie konnten nicht verbergen, dass sie eigentlich auf anderen Positionen zu Hause sind und nur wegen dem verletzungsbedingten Ausfall der Stammkraft Andreas Müller eingesprungen waren. „Irgendwann kamen wir dann in eine Abwärtsspirale. Das hat man auch an der Körpersprache gemerkt“, so Kretschmer. Für ihn habe diese bittere Niederlage gezeigt: „Uns fällt in dieser Liga nichts in den Schoß. Wir müssen uns alles erarbeiten.“

GfL Hannover II– Wolfenbütteler VC 0:3 (21:25, 22:25, 21:25). Ganz anders sah es dann gegen Hannover aus. „Wir hatten von Anfang an Zugriff auf den Gegner und haben unser Spiel durchgezogen“, freute sich WVC-Coach Kretschmer. Nur im dritten Satz lagen die Wolfenbütteler zwischenzeitlich zurück, drehten aber auch diesen Durchgang noch um. „Damit haben wir uns für die Niederlage im ersten Spiel rehabilitiert“, sagte Kretschmer.

Die Wolfenbütteler haben nun zehn Spiele absolviert. Im kommenden Jahr warten nur noch vier Duelle auf den Spitzenreiter, darunter auch das Spiel gegen den vielleicht ärgsten Konkurrenten, die TSV Giesen Grizzlys IV. Diese haben bislang drei Spiele weniger als die Wolfenbütteler bestritten und neun Punkte Rückstand. Zuvor endet am 13. Januar die Winterpause für den WVC mit der Partie bei den Grasdorf/Rethen Volleys.