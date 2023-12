Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen erarbeiten sich viele zweite Chancen im Heimspiel gegen Osnabrücker SC II.

Sie sind weiterhin nicht zu stoppen: Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel haben ihre Serie auf fünf Siege in Folge ausgebaut. Gegen den Osnabrücker SC II gelang dem Tabellenzweiten der 1. Regionalliga beim 74:52 im Heimspiel ein Start-Ziel-Sieg (19:14, 21:16, 16:9, 18:13).

Dabei liefen zunächst auf beiden Seiten die Dreier-Schützinnen heiß. Veronika Slazyk eröffnete die Partie mit einem versenkten Distanzwurf, die Osnabrückerinnen antworteten ihrerseits mit einem Dreier. Slazyk, die am Ende mit 16 Zählern Topscorerin der Partie wurde, legte nach. Auch Ida Bikker (die am Ende vier Dreier auf dem Konto hatte) und Svea Junger bewiesen ihre Präzision von jenseits der Drei-Punkt-Linie. Die Gäste vom OSC trafen derweil vor allem von der Freiwurflinie unterdurchschnittlich – und MTV/BG nahm eine knappe Führung mit ins zweite Viertel.

Defense führt Wolfenbüttel zum Erfolg

„Da haben wir gleich eine gute Phase und legen einen 8:0-Lauf hin. Damit haben wir den ersten größeren Abstand hergestellt“, erklärte Andreas Hundt, Trainer der Wolfenbüttelerinnen, die zwischenzeitlich auf 27:14 davonzogen. Doch die Osnabrückerinnen streuten erneut einen Dreier ein. „Damit haben sie sich die ganze Partie über immer mit etwas Abstand im Spiel gehalten. Den Dreier wollten wir ihnen unbedingt wegnehmen. Das haben wir in der Halbzeitpause ganz klar angesprochen“, sagte Hundt.

Treffsicherheit aus der Distanz: Ida Bikker (in Weiß) traf gegen Osnabrück (in Rot) vier Dreier. © regios24 | Olaf Hahn

Mit neuer Ausrichtung in der Defensive – einer Zonenverteidigung – gelang es den Gastgeberinnen dann deutlich besser, die Gäste an Distanzwürfen zu hindern. Mit einem 14:1-Lauf führten die Wolfenbüttelerinnen im dritten Viertel eine Vorentscheidung herbei. „Wir haben richtig gut verteidigt und dem Gegner in 15 Minuten nur 14 Punkte gegönnt“, rechnete Hundt vor und ergänzte: „Osnabrück war allerdings nur zu siebt da. Die hatten wir dann irgendwann müde gespielt.“ Zudem war der OSC nur mit einer Doppellizenz-Spielerin aus dem Bundesliga-Kader angereist, auch das habe den Wolfenbüttelerinnen ein wenig in die Karten gespielt.

MTV/BG Wolfenbüttel holt sich Offensivrebounds und nutzt die zweiten Chancen

Mit Fastbreaks ging es dann in der zweiten Halbzeit auch oft zu einfachen Punkten für das MTV/BG-Team gegen die nach und nach immer erschöpfteren Gäste. Die gute Defense sei der eine Schlüssel zum Erfolg gewesen, „der andere waren unsere Offensiv-Rebounds. Damit haben wir uns immer wieder zweite Chancen erarbeitet und teilweise direkt verwandelt“, lobte Hundt seine „Langen“ auf dem Feld. Vor allem Slazyk und Lara Bosse haben vom Größenvorteil gegenüber dem OSC profitiert, hatten sich im Kampf um die Abpraller nach eigenen Angriffen erfolgreich positioniert und punkteten beide zweistellig.

Ohne die verletzte Tini Stapel lastete die Arbeit im Spielaufbau vor allem auf Sina Geilhaar. Nach zwei schnellen Fouls im ersten Viertel sah Coach Hundt sich gezwungen, sie auf die Bank zu setzen. Andere Spielerinnen sprangen kurzzeitig in die Bresche. „Danach hat Sina durchgespielt und kein einziges Foul mehr bekommen“, lobte der Trainer seinen Point Guard.

Etwas Verbesserungspotenzial gibt es immer. Wir hätten noch höher gewinnen können, wenn wir nicht so viele einfache Korbleger verworfen hätten. Das war diesmal nicht so schlimm, kann in engeren Spielen aber durchaus entscheidend werden. Andreas Hundt, MTV/BG-Coach, fand ansonsten nur wenig Anlass zur Kritik

Der MTV/BG-Coach fand nur wenige Kritikpunkte am Spiel seiner Mannschaft. „Etwas Verbesserungspotenzial gibt es immer. Wir hätten noch höher gewinnen können, wenn wir nicht so viele einfache Korbleger verworfen hätten. Das war diesmal nicht so schlimm, kann in engeren Spielen aber durchaus entscheidend werden“, mahnte Hundt.

MTV/BG: Bikker 15/4 Dreier, Bosse 14, Conrad 6, Geiger 2, Geilhaar 5, Huellemeier 2, Junger 5/1, Kordis 4, Lingnau 2, Pabst 3/1, Slazyk 16/2, Sprenger.