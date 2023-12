Schöppenstedt. Der Handball-Landesligist aus Schöppenstedt und Schöningen will den Rückstand auf den Spitzenreiter mit einem Sieg verkürzen.

Gipfeltreffen für die HG Elm: Der aktuelle Tabellenzweite in der Handball-Landesliga Süd empfängt in seinem Jahresabschluss-Spiel Spitzenreiter Sportfreunde Söhre II. Die Reserve des Drittligisten steht nach zehn Spielen (zwei Unentschieden) noch ohne Niederlage da. Gespielt wird dieses Mal nicht in Schöppenstedt, sondern am Samstag um 17 Uhr in der Sporthalle an der Schützenbahn in Schöningen.