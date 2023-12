Wolfenbüttel. Die Wolfenbüttelerinnen treten am Freitag in Hamburg gegen Cuxhaven an und wollen sich am Ende unter den besten vier Teams wiederfinden

Ein weiterer Meilenstein in der Wasserball-Jugendarbeit des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921 steht auf dem Programm. WSV-Chefcoach Peter Waldmann fährt mit der weiblichen U14-Mannschaft nach Hamburg, wo das Team von Freitag bis Sonntag im Inselpark um den deutschen Pokal spielt.

Im Vorjahr wurde der WSV21 in einer Spielgemeinschaft mit Hildesheim Pokalsieger und tritt nun ohne Kooperationspartner nur mit Wolfenbüttelerinnen an. „Wir wollen auf jeden Fall das erste Spiel gewinnen und streben einen Platz zwischen 1 und 4 an“, kündigt Peter Waldmann an. Der Wolfenbütteler Trainer kenne zwar die Programme der anderen Vereine teils sehr gut, aber „in diesem Alter können die in kürzester Zeit große Entwicklungssprünge machen. Daher lassen sich die Gegner schlecht einschätzen“, erklärt Waldmann.

WSV21 startet gegen Cuxhaven ins Turnier um den Pokal

Am Freitag geht es um 17 Uhr los – dann treten die jungen Wolfenbütteler Talente gegen den SC Neptun Cuxhaven an. Je nach Ausgang der Partien treffen die WSV-Sportlerinnen dann anschließend auf Bayer Uerdingen oder den Gastgeber ETV Hamburg. Die weiteren möglichen Gegner in späteren Spielen sind SV Blau-Weiß Bochum, SSV Esslingen, SC Chemnitz und WSV Rostock.

Dass die Wolfenbüttelerinnen über viel Talent verfügen, haben sie erst kürzlich auch auf nationaler Ebene bewiesen. Coach Waldmann war mit einigen seiner U15-Spielerinnen bei einer Nationalmannschaftssichtung in Chemnitz. „Da haben sich unsere Mädchen gut geschlagen“, berichtet Waldmann.

Der Pokal in Hamburg stellt jetzt eine weitere Chance für die Wolfenbüttelerinnen dar, sich auf höchstem Niveau zu beweisen. Im Januar folgt noch ein großes Turnier in Stuttgart. „Spätestens danach wird der Nationalmannschaftskader für die U14-EM stehen. Wir hoffen natürlich, dass unsere Spielerinnen dabei sein werden“, sagt Waldmann.