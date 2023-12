Wolfenbüttel. Der Tennis-Oberligist ESV Wolfenbüttel verliert gegen die TSG Mörse mit 1:5 und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

Eine Niederlage mussten die Tennis-Herren 30 des ESV Wolfenbüttel im Oberliga-Heimspiel quittieren. Gegen die TSG Mörse verloren die „Eisenbahner“ mit 1:5. „Anders als in den Spielen zuvor sind die in bester Besetzung angereist und haben mit dem Sieg bei uns jetzt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun“, sagte ESV-Spieler Christian Prang.

Die Wolfenbütteler müssen derweil weiter zittern, ob sie ein zweites Mal den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse Niedersachsens schaffen. Gegen Mörse war auch deshalb nichts zu holen, weil die Wolfenbütteler anders als die Gäste nur dezimiert antreten konnten. Die etatmäßige Nummer 1, Christoph Imdahl (Dienstreise), fehlte ebenso wie der Stammspieler auf Position 4, Kai Posenau (berufliche Gründe).

Christian Prang holt den Ehrenpunkt für den ESV Wolfenbüttel

Marcel Callegari gab im Spitzeneinzel zwar alles, musste sich aber letztlich Adriano Locorotondo mit 4:6, 3:6 geschlagen geben. „Es gab Momente im ersten Satz, in denen mehr drin gewesen wäre. ‚Calli‘ hat sich gut geschlagen“, berichtete Prang, dem es vorbehalten blieb, für den Ehrenpunkt der „Eisenbahner“ zu sorgen. Er bezwang Alexander Widdrat 6:4, 7:6. „Das hat gut funktioniert“, sagte Prang über sein Spiel.

Robin Volze blieb derweil chancenlos beim 1:6, 1:6 gegen Benjamin Osterbrink, der vor wenigen Jahren noch Herren-30-Bundesliga gespielt hatte. Auch Kaspar Delahaye konnte keine Punkte mehr für den ESV auf die Anzeigentafel bringen, er verlor 4:6, 4:6.

„Eisenbahner“ in den Doppeln chancenlos

Mit der Aufstellung Prang/Volze und Callegari/Delahaye in den Doppeln wollten die Wolfenbütteler die letzten Chancen auf ein Remis wahren. „Da waren die Gegner aber einfach zu stark“, sagte Prang.

Für den ESV geht‘s jetzt am 16. Dezember weiter mit einem Auswärtsspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TV GW Hannover. „Da müssen wir gewinnen, wenn wir die Klasse halten wollen“, erklärte Prang. Die weiteren zunächst in diesem Jahr angesetzten Partien der „Eisenbahner“ wurden bereits in 2024 verschoben und finden am 6. Januar beim TC Falkenberg und am 21. Januar beim VfL Löningen statt.