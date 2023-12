Hornburg/Schandelah. In den Handball-Regionsoberligen feiern der MTV Eintracht sowie die SG Sickte/Schandelah knappe Siege.

Jeweils mit einem Treffer Differenz gewannen die beiden Wolfenbütteler Kreisvertreter in den Handball-Regionsoberligen ihre jüngsten Punktspiele. Der MTV Eintracht Hornburg behauptete seine Spitzenposition in der Staffel Mitte durch den 33:32-Heimerfolg gegen Landesliga-Absteiger HSG Bad Harzburg/Vienenburg, die SG Sickte/Schandelah setzte sich bei der Reserve von Eintracht Braunschweig mit 35:34 durch und durfte sich über den zweiten Sieg im fünften Saisonspiel freuen.

Staffel Nord

BTSV Eintracht Braunschweig II – SG Sickte/Schandelah 34:35 (16:19). „Man merkt, dass wir allmählich in der Saison ankommen“, sagt SG-Trainer Matthias Frühauf. Nach holprigem Start in die neue Spielzeit feierte der Beinahe-Aufsteiger der vergangenen Saison bei Eintrachts Reserve erst seinen zweiten Saisonsieg. „Unsere Körpersprache ist inzwischen eine bessere, es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen“, so Frühauf weiter.

Kurz vor der Pause (19:16) sowie zehn Minuten nach dem Seitenwechsel, als sie nach Mika Posts Treffer auf 26:22 davon zogen, legten die Sickter den Grundstock für ihren am Ende knappen Sieg. „Jetzt vor Weihnachten noch vier Punkte aus den beiden Spielen in Ehmen und gegen Fallersleben und wir befinden uns wieder im Soll“, blickte Frühauf voraus.

SG: Osterland, Peschmann – Schilling 5, Bosse 6, J. Frühauf 5, Nagatz 1, Mann 6, Mitja Mallol, Liborius 5, Post 2, Schnakenbeck 4, Hampel, Meurer 1.

Staffel Mitte

MTV Eintracht Hornburg – HSG Bad Harzburg/Vienenburg 33:32 (17:19). In diesem Spitzenspiel besaßen die Bad Harzburger die physischen Vorteile, das Plus der Hornburger war jedoch ihre Konditionsstärke. Und die spielte die Mannschaft um das Trainergespann Philipp Grünke/Martin Schoel in den Schlussminuten konsequent aus.

„45 Minuten lang haben sich beide Mannschaften egalisiert, es war in allen Bereichen ein ausgeglichenes Spiel“, sagte Grünke, der, wenn Schoel nicht parallel als Spieler für den Landesligisten HG Elm im Einsatz ist, für die Hornburger auch wieder als Aktiver ins Geschehen eingreift. So auch im Topspiel gegen Bad Harzburg/Vienenburg, in dem der 30-Jährige zwei Treffer zum Sieg beisteuerte.

Hornburgs Abwehrblock steht in den Schlusssekunden sicher

Die Entscheidung fiel in der Crunchtime. Nach dem Tor von Ole Akeston zum 33:30 (56.) wähnten sich die Hornburger bereits im Ziel. Doch weit gefehlt: Nach Fehlversuchen der Hornburger Nigel Gille und Lennox Heilmann von der Siebenmeterlinie antworteten die Gäste mit den Anschlusstreffern zum 32:33 (58.). Nur gut, dass auch MTV-Torhüter Tim Strohäcker einen Siebenmeter der Bad Harzburger parierte. „Es wurde noch einmal richtig eng“, konstatierte Grünke. Zwei Sekunden vor dem Ende gab‘s einen letzten Freiwurf für die Gäste – doch der Hornburger Abwehrblock stand. Der Rest war riesiger Jubel der Hausherren, die ihren ersten Tabellenplatz verteidigt hatten.

Für die Hornburger war‘s das für dieses Jahr. Die noch angesetzte Partie beim SVFortuna Lebenstedt ist für Ende April 2024 neu angesetzt. „Lebenstedt bekommt keine Mannschaft zusammen und hat uns um eine Verlegung gebeten“, sagte Grünke. „Dieser Bitte sind wir gerne nachgekommen.“

MTV Eintracht: Reppin, Strohäcker – Tappe 6, Gille 10, Bötticher 3, Heilmann 3, Schulze, Grünke 2, Gnade 6, Akeston 3, Reese.