Wolfenbüttel. Die Regionalliga-Basketballer legen gegen die Ascherleben Tigers eine starke Aufholjagd hin und gehen doch als Verlierer vom Parkett.

Es war die wohl bislang spannendste Schlussphase, die sich die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel in dieser Saison in einem Heimspiel am Landeshuter Platz mit einem Gegner lieferten. Nach einer überragenden zweiten Halbzeit hatten sie sich in eine aussichtsreiche Position gebracht, um die Aschersleben Tigers zu besiegen. Wie so oft in dieser Spielzeit waren diese zwei starken Schlussviertel aber notwendig, weil sie auf eine schwache erste Hälfte folgten. Am Ende belohnten sich die Wolfenbütteler nicht für ihre Aufholjagd gegen die favorisierten Gäste und gingen mit einem 75:80 (18:32, 13:18, 24:11, 20:19) als Verlierer vom Platz.

Es ist schade, dass wir uns zum wiederholten Mal herankämpfen müssen und es am Ende nicht reicht. Christian Raus, Coach der MTV/BG Wolfenbüttel, zur knappen Heimniederlage gegen die Aschersleben Tigers

Der letzte vollständige Angriff der Lessingstädter beim Stand von 75:76 nahm nicht den erwünschten Ausgang. Elias Güldenhaupt bekam den Ball, fand aber keinen offenen Schützen. Letztlich entschied sich der Flügelspieler, selbst mit Volldampf auf die Korbanlage zuzulaufen, um einen Abschluss zu suchen. Die Aktion war aber nicht von Erfolg gekrönt. „Wir hatten einen Spielzug angesagt. Eigentlich sollte jemand anders werfen“, verriet MTV/BG-Coach Christian Raus. „Schade, dass wir das nicht mit der letzten Konsequenz zu Ende gespielt haben. Wir hätten es gewinnen können.“

MTV/BG Wolfenbüttel verschläft den Start

Verloren ging die Partie allerdings erneut vor der Halbzeitpause. Die Tigers starteten mit einem Lauf in die Partie. Als Raus nach zweieinhalb Minuten die erste Auszeit nahm, stand es bereits 12:2 für die Gäste. Nach der kurzen Pause fanden die Wolfenbütteler langsam ins Spiel – vor allem über ihren Center Jannik Göttsche, der in Korbnähe endlich mehrere Zähler auf die Anzeigentafel brachte, einmal mit einem Dunk nach schöner Vorlage von Leon Fertig.

Im zweiten Viertel ließen die Gastgeber dann die Hoffnung wieder aufleben. Mit einem 9:0-Lauf Mitte des Spielabschnitts verkürzten sie auf 29:38 und zwangen die Tigers dazu, eine Auszeit zu nehmen. Aus der kamen die Gäste mit viel Energie heraus, trafen drei Dreier am Stück, während die Wolfenbütteler Würfe nicht mehr durch den Ring fanden.

Foulprobleme bei den Center-Spielern

Wieder einmal war eine gewaltige Wolfenbütteler Aufholjagd notwendig. Mit einem 19-Punkte-Rückstand startete MTV/BG in die zweite Halbzeit, in der sich Gäste-Center Tyrese Davis früh das vierte Foul abholte und danach lange auf der Bank abkühlen musste. Damit hatte Wolfenbüttel phasenweise einen deutlichen Vorteil unter den Körben. Der starke Göttsche hatte weniger Gegenwehr, punktete in der Zone und beschützte den eigenen Ring. Fertig steuerte im dritten Abschnitt neun Punkte bei, Güldenhaupt eroberte reihenweise Bälle – es lief rund für die Hausherren, die als klarer Sieger aus dem dritten Viertel hervorgingen.

Das Center-Duell Göttsche/Davis endete dann gänzlich am Anfang des Schlussabschnitts. Der Tiger-„Big“ kassierte sein fünftes Foul. Für ihn war die Partie damit beendet, doch Göttsche hatte kurz zuvor bereits sein viertes Vergehen begangen. Nach kurzer Pause auf der Bank spielte er weiter, doch viereinhalb Minuten vor Schluss musste auch Göttsche vorzeitig vom Parkett.

Es bleibt spannend bis zum Schluss

Die Wolfenbütteler blieben in dem Abschnitt aber permanent dran und ließen den Vorsprung der Gäste weiter schrumpfen. David Röll versenkte einen Dreier, Lennart Römer traf in Korbnähe – gute fünf Minuten vor dem Ende stand es 67:70. Aschersleben löste sich aus der Umklammerung der Wolfenbütteler, baute die Führung auf 73:69 und dann auf 76:71 aus und musste wieder zittern. Denn Güldenhaupt versenkte zwei Freiwürfe, nachdem er auf dem Weg zum Korb gefoult worden war, und schnappte sich wenig später einen Offensivrebound, den er direkt verwertete. Beim 75:76 eine Minute vor Schluss hatten die Wolfenbütteler den Vorsprung der Gäste bis auf einen Zähler pulverisiert. Nachdem Elias Heitmann mit starker Defense die nächsten Punkte der Gäste verhindert hatte, war das MTV/BG-Team am Zug und hatte den ersten Heimsieg der Saison in der Hand. Doch es sollte wieder einmal nicht reichen.

Der noch nicht spielberechtigte MTV/BG-Neuzugang Ken-Jah Bosley (rechts) zeigte bereits großes Engagement von der Bank aus. Hier gibt er Lennart Römer Hinweise. © regios24 | Olaf Hahn

„Es ist schade, dass wir uns zum wiederholten Mal herankämpfen müssen und es am Ende nicht reicht“, kommentierte MTV/BG-Coach Raus. Für die kommenden Aufgaben gegen Konkurrenten im Abstiegskampf (nächsten Samstag sind die Wolfenbütteler bei den Red Devils Bramsche zu Gast, eine Woche später kommt die WSG Königs Wusterhausen nach Wolfenbüttel) machte der Auftritt aber erneut Hoffnung – genauso wie die Aussicht auf den ersten Einsatz von Ken-Jah Bosley. Der Neuzugang, der bislang noch keine Spielberechtigung besitzt, war bereits aktiv am Geschehen auf der MTV/BG-Bank beteiligt.

MTV/BG: Le. Römer 13, Hammerl, Nielandt, Röll 10/2 Dreier, Li. Römer, Göttsche 23/13 Rebounds, Heitmann 2, Drinkert, Jacobsen, Uster 3 Rebounds/3 Assists, Güldenhaupt 11/1 Dreier/8 Rebounds/4 Assists/4 Steals, Fertig 16/1 Dreier/7 Rebounds.