Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Regionalliga-Basketballer empfangen am Samstag die Aschersleben Tigers. Coach Raus sieht Gegner in der Favoritenrolle.

Die Töne, die Christian Raus, Trainer der Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballer, vor dem Duell mit den Aschersleben Tigers (Samstag, 18.30 Uhr, Landeshuter Platz) anschlägt, sind neu: „Wir hatten zwei richtig gute Trainingswochen“, sagt der Coach erstmals in dieser Saison. Zur Erinnerung: Schon die Saisonvorbereitung des MTV/BG-Teams war quasi wegen Erkrankungen und Verletzungen ausgefallen. Vor dem bislang letzten Spiel vor zwei Wochen in Rendsburg (69:83) gab es keine Trainingseinheiten in voller Besetzung, bei Punktspielen fehlte immer mindestens ein Leistungsträger.

MTV/BG Wolfenbüttel hatte zwei gute Trainingswochen

Jetzt waren alle bis auf Leon Fertig (krank) beim Training, inklusive Neuzugang Ken-Jah Bosley. „Das hat richtig Spaß gemacht. Dass Ken-Jah dabei war, hat das Niveau im Training auch gleich spürbar angehoben“, erklärt der Ex-Profispieler Raus. Dass damit der erste Heimsieg der Saison gegen die schlecht in die Saison gestarteten Tigers winken könnte, verneint Raus aber vehement. „Sie hatten einen schlechten Start, haben aber immer noch zehn Spieler mit Profi-Verträgen im Kader. Individuell sind sie stark besetzt. Vom Papier her ist das eine klare Geschichte“, macht Raus deutlich.

Coach Christian Raus sieht die Aschersleben Tigers aber in der Favoritenrolle

Die Favoritenrolle gehört also den Gästen. „Wir wollen natürlich trotzdem gewinnen und werden das auch versuchen“, verspricht der Coach. Die guten Trainingswochen plus der fast vollständige Kader für das Heimspiel – das sind jedenfalls die bestmöglichen Voraussetzungen für den ersten Sieg gegen Aschersleben. Vor zwei Jahren waren die Wolfenbütteler im Heimspiel immerhin nah dran, mit einem 16:0-Lauf im letzten Viertel wurden sie den Tigers richtig gefährlich, mussten am Ende aber eine 70:80-Niederlage quittieren. „Mal sehen, wie es diesmal läuft“, ist Coach Raus gespannt.

