Roklum. Die Spielgemeinschaft geht nach acht Niederlagen in Folge als Letzter der Fußball-Bezirksliga 3 in die Winterpause.

Es ist eine Zwischenbilanz zum Gruseln: Acht Niederlagen in Serie mit 5:39 Toren stehen zu Buche. Seit Anfang Oktober läuft so ziemlich alles schief beim Bezirksligisten SG Roklum-Winnigstedt, der inzwischen auf den letzten Platz in der Staffel 3 durchgereicht worden ist – und dort auch überwintern wird. Der SG droht im kommenden Sommer der Abstieg in den Fußball-Kreis Nordharz.