Wolfenbüttel. Bei den Ü40-Niedersachsenmeisterschaften im Basketball scheitern sowohl die Männer als auch die Frauen aus Wolfenbüttel im Finale.

Zweimal reichte es nur zur Silbermedaille. Sowohl die Männer der MTV/BG Wolfenbüttel (in Neustadt am Rübenberge) als auch die Frauen (in Osnabrück) scheiterten in ihren Endspielen um die Ü40-Niedersachsenmeisterschaften im Basketball.

Die Wolfenbüttelerinnen traten in Osnabrück – aus Mangel an Mitbewerbern – lediglich und direkt zum Finale gegen die Gastgeberinnen, den Osnabrücker TB, an. Am Ende stand eine knappe 52:53 (18:13, 10:7, 12:15, 12:17)-Niederlage für die Spielgemeinschaft aus MTV/BG und Spvg Halchter-Linden zu Buche. Dabei starteten die Wolfenbüttelerinnen äußerst erfolgreich ins Spiel, gingen mit einer Acht-Punkte-Führung in die Halbzeitpause. „Leider konnten wir die nicht bis zum Schluss halten. Osnabrück war deutlich größer besetzt. Zum Schluss haben sie das immer besser ausgenutzt“, sagte die Wolfenbüttelerin Rica Eichler.

Diese Ü40-Basketballerinnen holten den Vize-Titel: (von links) Jessica Kular, Jasmin Tonner, Heike Geiger, Ina Hoffrichter, Janna Erler, Doreen Hahne, Yvonne Höfener, Rica Eichler, Katrin Steegmann und Coach Naila Alieva. © Wolfenbüttel | Privat

Die Männer hielten sich derweil bis zum Finale schadlos, gewannen ihre beiden Vorrundenspiele und das Halbfinale. Insgesamt waren sechs Teams für das Turnier gemeldet. „Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Es hatte richtig Wettkampfcharakter. Von vornherein war klar, dass das kein Spaziergang wird“, sagte Wolfenbüttels Kapitän Christian Schiebold. Gleich im ersten Spiel gegen den Gastgeber TSV Neustadt war die MTV/BG-Truppe beim 38:35 (17:22)-Sieg richtig gefordert. „Wir haben das Spiel erst in den letzten zwei Minuten entschieden“, so Schiebold. Gegen OSC/BCB Bremerhaven konnten sich die Wolfenbütteler dagegen etwas schonen und gewannen locker 40:25 (19:12). „Die waren nur zu fünft da. Wir hatten dagegen 13 Mann im Kader“, berichtete Schiebold.

Im Halbfinale hatten die Wolfenbütteler ebenfalls leichtes Spiel. Der Gegner SG Cleverns-Sandel hatte erst zehn Minuten zuvor sein letztes Vorrunden-Spiel absolviert. „Die waren stehend K.o.“, sagte der Wolfenbütteler über den 46:27 (29:12)-Sieg.

Somit ging es ins Prestige-Duell mit dem SC Rasta Vechta. „Für die Altersklasse war das ein hochkarätiges Spiel“, kommentierte Schiebold. Mit Oliver Braun (Wolfenbüttel) und Dirk Mädrich (Vechta) standen sich zwei ehemalige Nationalspieler gegenüber. „Wir hatten drei Minuten vor dem Ende mit einem Punkt geführt, haben dann aber zwei einfache Abschlüsse vergeben. Vechta hatte den längeren Atem und hat verdient gewonnen“, sagte Schiebold über die 36:42 (16:22)-Niederlage.

Beide Wolfenbütteler Teams hoffen jetzt auf eine Startberechtigung zur norddeutschen Meisterschaft. Direkt qualifiziert sind nur die Landesmeister. In den vergangenen Jahren war aber auch stets der Vizemeister aus Niedersachsen mit dabei, weil einige andere Landesverbände keine Vertreter stellen konnten.