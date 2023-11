Sickte/Hornburg. Der Spitzenreiter der Handball-Regionsoberliga (Staffel 2) verliert in Stöckheim denkbar knapp. Sickte/Schandelah unterliegt Wittingen.

Für die SG Sickte/Schandelah und den MTV Eintracht Hornburg setzte es in ihren jeweiligen Staffeln der Handball-Regionsoberliga Auswärtsniederlagen. Besonders knapp mussten sich die Hornburger in Stöckheim geschlagen geben, bleiben aber Tabellenführer der Staffel 2.

Staffel 1: SG VfL Wittingen/Stöcken II – SG Sickte/Schandelah 30:21 (16:8). Nachdem der Sickter Lars Schilling zum 1:0 für die Gäste getroffen hatte, übernahmen die Wittinger die Führung und bauten sie konsequent aus. Spätestens mit ihrem 6:0-Lauf nach der Pause hatten die Gastgeber die Vorentscheidung zu ihren Gunsten herbeigeführt. Beste Torschützen der SG waren Lucas Mann und Lars Schilling (jeweils 5 Treffer).

Staffel 2: SV Stöckheim – MTV Eintracht Hornburg 35:34 (18:14). Eine ausgeglichene Partie lieferten sich die Hopfenstädter mit den Stöckheimern. In den ersten sieben Minuten konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Dann zog der SVS mit einem 3:0-Lauf auf 8:5 davon und baute diesen Vorsprung bis zur Pause noch um ein weiteres Tor aus. In der zweiten Halbzeit kamen die Hornburger wieder heran, ließen dann die Gastgeber auf sechs Tore davonziehen (33:27 in der 54. Minute), bevor der MTV Eintracht zur Aufholjagd ansetzte, die Fabian Gnade mit dem Ausgleichstreffer zum 34:34 eine Minute vor Schluss zunächst krönte. Doch die Gastgeber erzielten 20 Sekunden vor Spielende den entscheidenden Treffer. Offensiv überzeugten bei den Hornburger vor allem Nigel Gille (11 Tore) und Lennox Heilmann (8).