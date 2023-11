Weddel. Die Weddeler Verbandsliga-Frauen wahren mit Siegen in eigener Halle gegen den TTV Geismar und den TTC Borstel ihre weiße Weste.

Zwei weitere Siege stehen auf dem Konto des VfR Weddel in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen: Die Weddelerinnen gewannen ihre beiden Heimspiele gegen den TTV Geismar (8:4) und TTC Borstel (8:5) und bleiben somit ohne Punktverlust.

VfR Weddel siegt durch starke Einzelergebnisse

In der Partie gegen Geismar trafen die bis dahin einzigen unbesiegten Teams aufeinander. Nach der Punkteteilung in den Eingangsdoppeln dominierten die Weddelerinnen die Einzel vor allem im oberen Paarkreuz. Weddels Spitzenspielerin Ekaterina Buka verbuchte drei ungefährdete Dreisatzsiege. Auch Melanie Mosterdijk war nicht zu bezwingen, gewann ihre beiden Einzel und gab dabei nur einen Satz gegen Geismars Topfrau Alina Bartels ab. Dieser 3:1-Sieg kam etwas überraschend. „Damit war die Vorentscheidung bereits gefallen“, kommentierte VfR-Coach Hans-Peter Schlüter.

Nachdem Linda Rudel einen umkämpften 3:2-Sieg gegen Sina Kunze und ein 3:1 gegen Bianka Zakel eingefahren hatte, war für sie die Hürde Bartels etwas zu groß (4:11, 8:11, 11:13). Weddels Nummer 4 Nadine Rudel steuerte zwar keine Einzelpunkte zum Sieg bei, bewies aber Kampfgeist in ihren Duellen, die jeweils über fünf Sätze gingen.

Nadine Rudel bricht gegen Borstel ihren Fünfsatz-Niederlagen-Fluch

Einen ähnlichen Spielverlauf bot auch die Partie gegen Borstel. Buka/Linda Rudel gewannen 3:0, während Mosterdijk/Nadine Rudel mit einem 2:3 als Verliererinnen den Tisch verließen – für Nadine Rudel sollte es die letzte von vier Fünfsatzniederlagen an diesem Wochenende bleiben. Nach einem 0:3 in ihrem ersten Einzel brachte sie dann gegen Teresa Dörries endlich einen Punkt in die Wertung ein. Zuvor hatten Buka und Mosterdijk ihre zwei Einzel gewonnen und Linda Rudel einen Dreisatzsieg verbucht sowie eine 1:3-Niederlage kassiert.

Ekaterina Buka muss sich erstmals im Einzel geschlagen geben

Nachdem Linda Rudel gegen Yvonne Tielke nach fünf Sätzen nichts Zählbares verbucht hatte, ging auch Buka überraschend leer aus. Sie verlor beim 0:3 gegen Julie Klapproth ihr erstes Einzel der gesamten Saison. „Sie hat überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden und ihren Topspin nicht getroffen“, erklärte Schlüter. Doch Mosterdijk machte mit einem souveränen 3:0 über Dörries den Sack zu.

