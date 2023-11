Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler setzen sich in der Landesliga bei der JSG SCU SalzGitter mit 5:1 durch. Die B-Junioren des MTV unterliegen Gifhorn.

Eine bärenstarke Leistung in Halbzeit 2 bescherte den A-Jugend-Fußballern des BV Germania Wolfenbüttel in der Landesliga einen 5:1-Sieg beim SCU SalzGitter. Eine klasse Moral bewiesen die C-Junioren des BVG, die beim Landesliga-Topteam SSV Vorsfelde nach 0:2-Pausenrückstand noch punkteten.

A-Junioren, Landesliga

JSG SCU SalzGitter – BV Germania Wolfenbüttel 1:5 (1:0). Tore: 1:0 Gomzi (10.). 1:1 Marx (53./Foulelfmeter), 1:2 Taege (55.), 1:3 Lacheiner (67.), 1:4 Vereshko (78.), 1:5 Rau (85.).

Der SCU konnte sein Vorhaben, die „Rote Laterne“ an den Gast aus Wolfenbüttel abzugeben, nicht umsetzen, auch wenn es in der ersten Halbzeit noch gut aussah für die Gastgeber. „Wir hatten nach gut zehn Minuten die erste Großchance des Spiels. Das 0:1 kam völlig aus dem Nichts“, berichtete BVG-Coach Mark Gindera über den Treffer von Justin Gomzi (10.), der in der Folgezeit noch weitere Möglichkeiten hatte. „Wir hatten Glück, dass nicht sofort das 0:2 gefallen ist“, sagte Gindera. Nachdem die Wolfenbütteler diese Phase überstanden hatten, gingen sie ihrerseits in die Offensive, ließen aber zwei Chancen auf den Ausgleich vor der Pause ungenutzt.

In Hälfte 2 durften die Gäste dann aber endlich jubeln. Lukas Marx verwandelte einen Foulelfmeter. „Das war der Dosenöffner. Ab diesem Moment gingen die Bälle fast automatisch ins Tor“, sagte Gindera. Nach schönen Kombinationen trafen Paul Taege und Lucas Vereshko. Dazwischen trug sich auch Lennard Lacheiner nach einem Sonntagsschuss in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte Adrian Rau, dessen Eckball direkt ins Tor rutschte. „Es war insgesamt ein verdienter Sieg und ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt“, freute sich Gindera.

A-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – BSC Acosta II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Lo Bianco (39.), 1:1 Bosse (67.).

Im Duell Dritter gegen Zweiter sicherte sich der MTV noch einen Punkt. Felix Bosse erzielte Mitte der zweiten Halbzeit den Ausgleich für die Wolfenbütteler.

B-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – MTV Gifhorn 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ganske (1., 32., 50.), 0:4 Mahlmann (70.), 0:5 Kunze (80.).

Gegen den noch verlustpunktfreien Spitzenreiter aus der Mühlenstadt waren auch die Wolfenbütteler letztlich chancenlos. Der erste Gegentreffer fiel direkt nach dem Anpfiff. Die Gifhorner legten noch vier weitere nach.

B-Junioren, Bezirksliga

Freie Turner Braunschweig II – BV Germania Wolfenbüttel 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Großer (43.), 2:0 Marggraf (70.), 3:0 Ramush (74.).

„Es war eine Niederlage, die ärgerlich und nicht leistungsgerecht war“, sagte BVG-Trainer Yannis Krüger. „Wir waren die bessere Mannschaft und haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber uns für den Aufwand nicht belohnt.“ Bis ins letzte Drittel habe seine Mannschaft gute Kombinationen gezeigt. „Aber je näher wir dem gegnerischen Tor kamen, desto unsauberer wurden unsere Aktionen und die Zielstrebigkeit ging verloren.“ In der Defensiv hätten sich seine Jungs drei Fehler geleistet, die sofort bestraft worden seien, berichtete Krüger weiter. „Es ist extrem bitter für die Jungs, dass sie nach so einem Spiel als Verlierer dastehen.“

C-Junioren, Landesliga

SSV Vorsfelde – BV Germania Wolfenbüttel 2:2 (2:0). Tore: 1:0 (4.), 2:0 (30.), 2:1 Zoumpoulidis (56.), 2:2 Mbomni (69.).

Die Germania-Junioren zeigten beim Tabellendritten eine intakte Moral. Nach 0:2-Pausenrückstand drehten die Blau-Gelben in der Schlussphase noch einmal auf und kamen eine Minute vor dem Ende durch Yohann Ndong Mbomni zum umjubelten Ausgleichstreffer.