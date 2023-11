Wolfenbüttel. MTV Wolfenbüttel III verliert 0:3 gegen die Sportfreunde. Partie für eine halbe Stunde wegen einer Verletzung unterbrochen.

Bis auf eine Begegnung sind am vergangenen Wochenende in der 1. Fußball-Nordharzklasse alle Spiele mit Wolfenbütteler Beteiligung ausgefallen. Lediglich der MTV Wolfenbüttel III ging auf dem Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark ins Duell mit den SF Ahlum. Dabei verließen die Sportfreunde mit 3:0 (2:0) als Sieger den Platz.

Überschattet wurde das Geschehen in der ersten Halbzeit von der Verletzung des MTV-Akteurs Benedikt Straube, der sich bei einem Sturz die Schulter ausgekugelt hatte. Die Partie wurde für eine halbe Stunde unterbrochen, während Straube auf dem Platz im Regen auf den Krankenwagen wartete. „Das Spiel hätte man eigentlich nicht anpfeifen dürfen. Der Kunstrasen war am Vormittag noch an manchen Stellen gefroren“, berichtete Anthony Pfitzner, Co-Trainer der ersten MTV-Mannschaft, der als Spieler bei der „Dritten“ ausgeholfen hatte. Für Straube, der als Spieler der „Zweiten“ ebenfalls eingesprungen war, war es wohl Glück im Unglück. Ein MRT-Ergebnis stehe aber noch aus.

Das Duell der beiden Stadtmannschaften sei auf Augenhöhe verlaufen. „Mit dem ersten individuellen Fehler kassieren wir das 0:1. Ahlum war insgesamt eiskalt und machte aus fünf Chancen drei Tore. Uns haben dagegen die Durchschlagskraft und die Coolness vor dem Tor gefehlt“, sagte Pfitzner.

Tore: 0:1 Zabel (12.), 0:2 Bessert (25.), 0:3 Chlimon (56.).