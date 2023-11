Wolfsburg. Der Tischtennis-Oberligist SSV Neuhaus entführt einen Punkt vom TSV Watenbüttel II.

1:1 nach den Eingangsdoppeln – 5:5 am Ende: Der SSV Neuhaus musste sich in der Tischtennis-Oberliga der Damen mit einem Unentschieden beim TSV Watenbüttel begnügen. Eine Klasse tiefer verlor der MTV Hattorf das Spitzenspiel in Geismar denkbar knapp.

Oberliga Damen

TSV Watenbüttel II ­­– SSV Neuhaus 5:5. Wie eng es in diesem Duell zuging, das mit einem leistungsgerechten Remis zu Ende ging, zeigte sich in der Unterwertung: Die Gäste aus Neuhaus hatten im Satzverhältnis zwar mit 20:18 die Nase vorn, doch nach Bällen hieß es 350:344 für Watenbüttel. Der TSV steuerte zunächst auch auf Erfolgskurs: Nach den Doppeln – für Neuhaus hatten Marlene Andres/Sarah Nievergall glatt in drei Sätzen zum 1:1 ausgeglichen – zogen die Gastgeberinnen auf 4:1 davon. Unter anderem aufgrund zweier Fünf-Satz-Siege. Aber der SSV gab sich nicht auf: Sarah Nievergall, Linda Kleemiß und Marlene Andres glichen zum 4:4 aus. Den fünften Neuhäuser Punkt fuhr Kristin Engel ein, die das letzte Einzel zum 5:5-Endstand klar in drei Sätzen gewann.

Verbandsliga Damen

TTV Geismar – MTV Hattorf 8:6. Die beiden Topteams lieferten sich einen packenden, fast dreieinhalbstündigen Kampf – mit dem besseren Ende für die Gastgeberinnen. Dabei hatte der MTV Hattorf nach elf Matches sogar noch mit 6:5 in Front gelegen. Die Punkte für die Hattorferinnen holten: Karin Roland/Franziska Koch, Jennifer Mulgrew (3), Nicole Bartkowski und Karin Roland.

r.