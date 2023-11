Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Regionalliga-Basketballerinnen gewinnen beim Schlusslicht dank variabler Defense und holen den vierten Sieg in Folge.

Vier Spiele, vier Siege: Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel haben eine perfekte November-Bilanz vorzuweisen. Nach dem jüngsten 75:48 (18:11, 21:20, 21:12, 15:5)-Erfolg beim Schlusslicht TK Hannover II belegen sie den zweiten Platz der 1. Regionalliga. Dabei waren die Bedingungen in der Landeshauptstadt bei der Bundesliga-Reserve nicht unbedingt optimal.

Als die Wolfenbüttelerinnen am Sonntagnachmittag in der Sporthalle eintrafen, lief noch ein Jugendspiel des TKH. „Ich habe den Verantwortlichen gesagt, dass wir mindestens eine halbe Stunde zum Aufwärmen brauchen“, berichtete MTV/BG-Coach Andreas Hundt. Dementsprechend wurde der Spielbeginn um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. „Später im Spiel hat der Schiedsrichter zwei Auswechslungen im Kampfgericht vorgenommen“, erzählte der Wolfenbütteler Trainer weiter. Unter anderem sei die 24-Sekunden-Uhr mehrfach fehlerhaft bedient worden.

MTV/BG Wolfenbüttel lässt sich von den Bedingungen nicht ausbremsen

Großen Einfluss aufs Spiel der Gäste hatten diese widrigen Umstände aber nicht. „Wir sind gut gestartet“, sagte Hundt. Die Wolfenbüttelerinnen hatten im ersten Viertel eine vierminütige Phase, in der sie sich mit vier Dreiern die 18:11-Führung erspielten. „Da haben wir sehr variabel verteidigt“, erklärte der MTV/BG-Coach.

Im zweiten Viertel hatten die Gäste ihren Vorsprung schon auf zehn Punkte ausgebaut (26:16). „Wir haben es aber nicht geschafft, richtig davonzuziehen“, sagte Hundt. Unter anderem verwarfen die Wolfenbüttelerinnen viele ihrer Freiwürfe.

Nach der Pause startet Wolfenbüttel durch

Nach der Halbzeitpause übernahm das MTV/BG-Team aber vollends die Kontrolle über die Partie. Vor allem in der Verteidigung hatte es an den richtigen Stellschrauben gedreht und ließ nur noch wenige Körbe zu. Im vierten Viertel gelangen den Hannoveranerinnen nur noch fünf Punkte. „Die Defense war der Schlüssel zum Erfolg. Damit haben wir auch die Sicherheit in der Offensive gefunden“, berichtete Hundt.

Indranil Pabst zeigt sich aus der Distanz treffsicher

Die Wolfenbüttelerinnen punkteten nach Fastbreaks auf einfache Weise und fanden auch immer wieder offene Dreierschützinnen. Insgesamt zehnmal ging der Ball von „Downtown“ in den Ring. Dabei stach einmal mehr Indranil Pabst etwas heraus. „Sie hat sich zu einer richtigen Scharfschützin mit Stabilität entwickelt“, lobte der Wolfenbütteler Coach.

Erfreulich war auch das Comeback von Aufbauspielerin Lara Wagner nach auskurierter Rückenverletzung. Sie hat Kristina Stapel die nötigen Pausen verschafft. Mit Holly Huellemeier, Sina Geilhaar und Ida Bikker haben drei Säulen des MTV/BG-Angriffs gefehlt. „Das haben wir diesmal locker aufgefangen, weil alle gepunktet haben“, freute sich Hundt. In Sachen Scoring ging erneut Veronika Slazyk voran und erzielte 21 Punkte.

Der Coach zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft rundum zufrieden – vor allem mit der zweiten Hälfte. „Da war das unser Spiel. Genau so stellen wir uns das vor.“

MTV/BG: Sprenger 9/1, Slazyk 21/3, Bosse 4, Pabst 9/3, Geiger 5/1, Conrad 4, Lingnau 8, Stapel 3, Wagner 3/1, Junger 5/1, Kordis 4.