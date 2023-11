Wolfenbüttel. Der SVF besiegt in der Staffel 2 der Nordharzliga Schlusslicht TSV Salzgitter mit 2:1. Viermal Rot bei Germania II gegen Vahdet II.

Der SV Fümmelse bleibt in der Staffel 2 der Fußball-Nordharzliga Mitglied der Spitzengruppe. Im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Salzgitter tat sich die Mannschaft von Trainer Daniel Gustedt jedoch schwer und drehte erst in den Schlussminuten einen Rückstand in einen 2:1-Sieg.

Staffel 1

VfL Oker – TSV Gielde 1:5 (1:1). Tore: 1:0 Arhbal (27.), 1:1 Boog (45.), 1:2 Kreihe (49.), 1:3 Schneider (73.), 1:4 Boog (90.+1), 1:5 Schneider (90.+3).

Gieldes Trainer Reinhard Lossau war froh, dass seine Jungs ohne Verletzungen durch die Partie kamen. „Wir haben auf einem Kunstrasenplatz gespielt, auf dem kein Granulat verteilt war. Die Verletzungsgefahr war deshalb sehr hoch“, sagte Lossau. „Ich hätte nicht angepfiffen.“

TSV Gielde schießt seine Tore „zur richtigen Zeit“

Gegen die in den Zweikämpfen anfangs sehr präsenten Gastgeber taten sich die Gielder schwer. Fast folgerichtig gerieten die TSV-Kicker in Rückstand, den Moritz Boog fast mit dem Pausenpfiff ausglich. „Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht“, konstatierte Lossau. Jannik Kreihe legte kurz nach der Pause das 2:1 für die Gielder nach, Mitte der zweiten Hälfte besorgte Pascal Schneider das vorentscheidende 3:1. Boog und Schneider legten in der Nachspielzeit zwei weitere Tore zum Endstand nach. „Ich bin froh, dass jetzt die Winterpause beginnt“, sagte Lossau. „Die Hinserie war lang und hart.“ Dass das letzte Spiel des Jahres am kommenden Sonntag bei der TSG Wildemann noch angeht, glaubt Lossau angesichts der aktuell sehr nassen Tage nicht.

Staffel 2

SV Fümmelse – TSV Salzgitter 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Aljallod (32.), 1:1 Tetzel (76.), 2:1 Wohlfart (83.).

Die Fümmelser diktierten 90 Minuten lang das Geschehen, doch Schlusslicht TSV Salzgitter entpuppte sich als schwer zu bespielendes Team. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, hatten in der ersten Halbzeit vier, fünf gute Torgelegenheiten“, erzählte Fümmelses Trainer Daniel Gustedt. „Und dann kommt Salzgitter einmal vor unser Tor und es steht 0:1. Aber so ist Fußball. Mehr konnte ich den Jungs in der Halbzeit auch nicht sagen.“

Dieses Glück hatten wir uns das gesamte Spiel über erarbeitet. Fümmelses Trainer Daniel Gustedt zum zuvor dreimal abgefälschten Siegtreffer beim 2:1-Erfolg über den TSV Salzgitter

An der Dominanz der Fümmelser änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Der Einbahnstraßen-Fußball wurde aber erst spät belohnt. Marvin Tetzel traf zunächst zum Ausgleich (76.), ehe Tobias Wohlfart per direkt verwandeltem Freistoß zum umjubelten 2:1 traf (83.). „Bei Tobis Schuss wurde der Ball noch dreimal abgefälscht, ehe er im Tor war“, erzählte Gustedt. „Aber dieses Glück hatten wir uns das gesamte Spiel über erarbeitet.“

BV Germania Wolfenbüttel II – KSV Vahdet Salzgitter II 2:3 (2:3). Tore: 1:0 Fritz (7.), 1:1 Alagöz (11.), 1:2 Yalcin (28.), 1:3 Demir (38.), 2:3 Hefenbrock (40.).

„Ich bin maßlos enttäuscht von meinen Jungs. Vahdet war schlecht, hat dreimal aufs Tor geschossen und dreimal getroffen, weil wir komplett gepennt haben“, sagte BVG-Trainer Dennis Keihe. Bereits zur Pause stand das Endergebnis, in Halbzeit 2 passierte vonseiten der Gastgeber offensiv nur noch wenig. „Wir hätten noch 120 Minuten spielen können und hätten kein Tor gemacht“, sagte Keihe. „Es haben der letzte Wille und der Ehrgeiz gefehlt.“ In der zweiten Hälfte wurde es auf und neben dem Platz hitzig: Beide Teams kassierten jeweils eine gelb-rote sowie eine rote Karte. Nur gut, so Keihe, dass der Schiedsrichter einen kühlen Kopf behielt. „Wenigstens er hat eine gute Leistung gezeigt.“