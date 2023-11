Wolfsburg. Das 3:0 gegen den SV Meppen II – es war die Antwort, die sich Trainer Michele Rizzi erhofft hatte. Nach dem Seitenwechsel …

Eine Reaktion war gefordert, eine Reaktion wurde geliefert: Michele Rizzi, der Trainer des Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg, war nach dem Spiel gegen die Reserve des SV Meppen voller Freude. Seine Mannschaft rehabilitierte sich nach dem 2:6 gegen Celle am vergangenen Spieltag und besiegte am Sonntagnachmittag den SV Meppen II mit 3:0 (0:0).

Es war zunächst wenig ansehnlich, aber sehr intensiv, dieses Spiel. Einfache Ballverluste häuften sich auf beiden Seiten. Leichte Feldvorteile waren aber den Gästen zuzuschreiben. Meppen agierte sehr mutig, presste schon sehr hoch. Lupo hatte in der ersten Hälfte noch Schwierigkeiten, sich von diesem Druck zu befreien.

Marius Sauß ist nahezu beschäftigungslos

Der erste gute Angriff von Lupo führte aber direkt zur ersten Chance für Robert Herrmann. Sein Abschluss aber war zu überhastet (20.). Kurz vor Ende der ersten Halbzeit lief es offensiv besser für Lupo. Ein ums andere Mal kombinierte sich die Mannschaft von Trainer Michele Rizzi auf außen durch. Allerdings fanden die scharfen Hereingaben keinen Abnehmer. Von den Gästen gab es indes kaum zwingende Aktionen. Lupos Keeper Marius Sauß war im Grunde beschäftigungslos.

Den zweiten Durchgang eröffnete Meppen mit der ersten Chance. Der Kopfball von Adrian Jusufi verfehlte aber das Ziel. Besser machte es im Gegenzug Robert Herrmann auf der anderen Seite, als er eine dieser scharfen und flachen Hereingaben aus kurzer Distanz versenkte (54.). Dieses Tor freute den Trainer ganz besonders, „denn ich habe genau diesen Spielzug in der Pause angesprochen“. Seine Spieler leisteten dem Wunsch Folge. Rizzi: „Da bekommt man als Trainer draußen Gänsehaut, wenn die Jungs das dann umsetzen.“

Jannes Drangmeister trifft zum 2:0

Auch die Entstehung des 2:0 durch Jannes Drangmeister in der 61. Minute hatte Rizzi zuvor in seiner Halbzeitansprache skizziert, und als dann Maxim Safronow zwei Minuten später den Ball in den Knick gejagt hatte, da war der Sieg für Lupo und der Tag für Trainer Rizzi perfekt. Der Trainer lobte: „Das war heute, was Wille und Physis angeht, unsere beste Saisonleistung. Die Jungs waren richtig heiß und hochkonzentriert. Es hat gefruchtet, was wir unter der Woche trainiert haben.“

Rizzi: „Zweite Halbzeit war unfassbar“

Kurz vor dem Abpfiff durfte sich auch Keeper Sauß noch einmal auszeichnen. Er bewahrte mit einem sensationellen Reflex auf der Linie vor dem Gegentor. Ein Sieg zu null, genau die richtige Antwort auf die bescheidene Leistung der vergangenen Woche. „Die zweite Halbzeit war unfassbar. Man hat von außen genau gesehen: Es gibt nur eine Mannschaft, die gewinnen wird, und das waren wir“, freute sich Rizzi über diesen ganz wichtigen Sieg.

Lupo: Sauß – Jungk (83. Engler), Dubiel, Schlothauer, Ebot-Etchi – Tortora – Grimaldi (72. Cimino), Safronow, Luczkiewicz (61. L. Homann), Herrmann (69. Rizzo) – Drangmeister (81. de Gaetani).

Tore: 1:0 Herrmann (54.), 2:0 Drangmeister (61.), 3:0 Safronow (63.).