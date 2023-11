Wolfsburg. Die B-Junioren des VfL müssen in Cottbus mehr als 30 Minuten zu zehnt spielen, punkten am Ende dennoch dreifach.

Was für eine Energieleistung der U17-Fußballer des VfL Wolfsburg! Bei Energie Cottbus holten die Grün-Weißen mit einem 3:2-Sieg drei Zähler und bleiben mittendrin im Spitzenkampf der

B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. In Unterzahl hatten die Wolfsburger die Partie auf schwerem Geläuf gedreht.

Die Witterungsbedingungen waren schwierig, auch der Start verlief aus Sicht der Gäste alles andere als wunschgemäß. Energie Cottbus ging in der 16. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Colin Kouawo Kroll-Thiel in Führung. Der VfL fand nicht richtig ins Spiel und musste Anfang der zweiten Hälfte den nächsten Rückschlag hinnehmen: Max Kleinschmidt sah nach einer Notbremse die rote Karte (58. Minute).

Doch dann avancierte Alessandro Crimaldi aus Wolfsburger Sicht zum Matchwinner. In der 64. Minute traf er per schönem Distanzschuss zum 1:1. Karlo Simic drehte die Partie zum 2:1 (70.). Vom anschließenden Ausgleich durch Kroll-Thiel ließen sich die in Unterzahl aufopferungsvoll kämpfenden Wolfsburger nicht schocken. Erneut war es Crimaldi, der den VfL in der 85. Minute zum hart erkämpften Auswärtssieg schoss.

„Alessandro war heute unser Man of the Match”, sagte VfL-Cheftrainer Dennis da Silva Felix, der allerdings auch zum Rundum-Lob ausholte: „Wie wir uns in Unterzahl die drei Punkte erkämpft haben, spricht extrem für die Mannschaft!” Die direkte Konkurrenz aus Leipzig ließ allerdings ebenfalls keine Punkte liegen, RB fertigte Werder Bremen mit 5:0 ab und bleibt somit mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

VfL Wolfsburg U17: Khadasevych – Brammer, Kleinschmidt, Ibrisimovic, Teuber (46. Soylu) – Chebil – Hensel (90.+3 Funk), Mbassi – Benedict, Simic (81. Igwesi), Crimaldi (90.+5 Cetin)

Tore: 0:1 Kroll-Thiel (16.), 1:1 Crimaldi (64.), 1:2 Simic (70.), 2:2 Kroll-Thiel (72.), 2:3 Crimaldi (85.)

Rote Karte: Kleinschmidt (58., VfL, Notbremse).

ole