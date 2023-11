Wolfsburg. Die Eisenbahner setzen sich mit 2:0 durch und übernehmen wieder die Tabellenführung.

Der ESV Wolfsburg hat sich am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga beim TV Jahn Wolfsburg mit 2:0 durchgesetzt und steht wieder ganz oben in der Tabelle.

TV Jahn Wolfsburg – ESV Wolfsburg 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Neumann (12.), 0:2 Kresimon (64.).

„Wir waren von Anfang an dominant und haben nur wenig zugelassen“, berichtete ESV-Trainer Thomas Mundry. In der ersten Halbzeit habe er keinen Schuss aufs Tor seines Keepers vermerken können. Das 1:0 hat der ESV erzwungen. Das Pressing produzierte beim TV Jahn einen Fehlpass, den ESV-Stürmer Christopher Neumann mit dem Führungstreffer bestrafte. Mit der 1:0-Führung ging es auch in die Pause.

„Die zweite Halbzeit war etwas ausgeglichener, aber der Sieg ist verdient.“ Für die Entscheidung sorgte Marvin Kresimon in der 64. Minute. Nach einem Eckball war er mit dem Kopf zur Stelle und besiegelte den Sieg.

Der Vizemeister der Vorsaison ESV steht nun wieder an der Tabellenspitze und die Wolfsburger „wollen da auch bleiben. Dafür werden wir alles tun“, verspricht Mundry.

Die weiteren Ergebnisse:

SSV Vorsfelde III – TSV Sülfeld 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Schüler (25.), 2:0 Schüler (65.), 3:0 de Nicolo (90.+3).

Die Vorsfelder Drittvertretung fuhr einen souveränen Heimsieg ein und nistet sich im oberen Tabellendrittel ein.

TSV Wolfsburg – TSV Heiligendorf 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Brogmus (22.), 0:2 Brogmus (57.), 0:3 Sido (66.), 0:4 de Vincenzo (68.), 0:5 Sido (90.+2). Gelb-Rot: TSV Wolfsburg (88.).

In der zweiten Halbzeit brach der Widerstand des Tabellenschlusslichts TSV Wolfsburg.

SV Nordsteimke – VfB Fallersleben II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Schumacher (49.), 2:0 Tschorn (80.), 3:0 Sölter (85.).

In der Schlussphase machte Nordsteimke gegen den Tabellenvierten Fallersleben Nägel mit Köpfen.

mth