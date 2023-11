Wolfsburg. Der VfB gewinnt gegen Groß Oesingen mit 7:1, Lupo Martini II lässt dem WSV Wendschott nach Anlaufschwierigkeiten keine Chance.

Wer am Wochenende auf Überraschungen in der Fußball-Bezirksliga gewartet oder gehofft hatte, wurde enttäuscht. Die Siege von Fallersleben und Lupo Martini II waren zu erwarten gewesen.

Lupo Martini Wolfsburg II – WSV Wendschott 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Volanti (53.), 2:0 Winkelmann (66.), 3:0 Sabri (90.+5).

Der Ball wollte in der ersten Halbzeit einfach nicht reingehen, wie Lupos Teammanager Gabriel Callea berichtete. „Wir waren in allen Statistiken dominant, hatten super viele Abschlüsse. Es hat nur das Tor gefehlt“, führte Callea aus. Das Traumtor zum 1:0 durch Gianluca Calogero Volanti, der den Ball mit Wucht volley in die Maschen jagte, war „dann aber der Brustlöser“. Lupo erspielte sich weitere Torchancen. Das 3:0 spiegelt die Kräfteverhältnisse nicht ganz wieder. Wenn Callea etwas bemängeln müsste, dann wäre es die mangelhafte Chancenverwertung gewesen, „aber alles gut. Es war ein durchgängig gutes Spiel von uns.“

VfB Fallersleben – SV Groß Oesingen 7:1 (3:1). Tore: 1:0 Mustafa (17./FE), 2:0 F. Bauer (24.), 2:1 Seidel (42.), 3:1 Poguntke (45.), 4:1 F. Bauer (55.), 5:1 Seeger (57.), 6:1 Messina (81.), 7:1 Messina (88.).

„Es war sehr eindeutig“, urteilte Fallerslebens Trainer Lars Ebeling. Groß Oesingen habe nur eine einzige Torchance gehabt, und die führte am Ende auch zum Ehrentreffer in der 42. Minute. Da hatte sich Fallersleben einmal auskontern lassen. „Da hatte man ein bisschen das Gefühl, dass Groß Oesingen vielleicht noch einmal aufkommen könnte. Aber wir haben dann ja auch gleich das 3:1 gemacht“, berichtete Ebeling vom ausbleibenden Aufbäumen des Gegners.

Anders die Hausherren, die sich Torchance um Torchance herausspielten. „Wir hätten auch noch drei Tore mehr machen können, haben dreimal die Latte getroffen und viel liegengelassen“, monierte Ebeling. Die sieben Tore seien aber allesamt gut herausgespielt gewesen. Und auch sonst war der Trainer sehr, sehr einverstanden mit der Vorstellung seiner Schützlinge. Der VfB scheint bereit für das „Spitzen-Derby“ am kommenden Wochenende gegen den TSV Ehmen. Ebeling: „Das wird ein schönes Derby. Wir sind da wieder gefordert, an unsere Grenzen zu gehen.“