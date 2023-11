Wolfenbüttel. Dank einer effizienten Vorstellung bezwingt der MTV die Braunschweiger zu Hause mit 4:1. Hannis Joppich legt drei Treffer auf.

Es war zwar kein Feuerwerk, das der MTV Wolfenbüttel gegen die Freien Turner Braunschweig abbrannte. Der Sieg des effizient auftretenden Fußball-Landesligisten war aber zu keiner Zeit gefährdet. Die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan setzte sich auf dem Kunstrasen im Meesche-Sportpark souverän mit 4:1 (1:0) durch.

In der ersten Halbzeit hatte sich die Partie wie erwartet gestaltet: Während die Gäste tief standen und aus einer Fünfer-Abwehrkette sowie einem Vierer-Mittelfeld heraus agierten, hatten die Gastgeber deutlich mehr vom Spiel. Es gelang ihnen aber nur ganz selten, sich in einer von Zweikämpfen geprägten Partie Chancen zu erarbeiten. Beim Freistoß aus spitzem Winkel von Nils Göwecke war Turner-Keeper Timo Keul zur Stelle (15. Minute).

Mit der zweiten ernstzunehmenden Offensivaktion ging der MTV kurz darauf in Führung. Keul konnte eine scharfe Hereingabe von Hannes Joppich nur nach vorn abprallen lassen, Yannick Könnecker sagte „Danke“ – 1:0 (20.). Obwohl sich die Braunschweiger in der Folge ein wenig aus der Deckung wagten, sollte es das letzte Highlight des ersten Durchgangs bleiben.

Nach Wiederbeginn ging es dafür ganz schnell. Keine 120 Sekunden waren gespielt, als Joppich eine Flanke von Julio Rodrigues auf den zweiten Pfosten zurück in die Mitte köpfte, so dass Göwecke das Leder nur noch über die Linie drücken musste. Die Freien Turner wurden nun wieder einen Tick offensiver, nach rund einer Stunde fiel dann aber die Vorentscheidung. Joppich lieferte seinen dritten Assist, der in der Pause für den verletzten Könnecker (Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk) eingewechselte Hadi Abou-Raya musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben (59.).

Abou-Raya schnürte später noch den Doppelpack (77.), das Braunschweiger 1:4 durch Luca Faustmann per gefühlvollem Heber nach einem Stolperer von Andre Linek war nur Ergebniskosmetik (84.).

„Das Gegentor ärgert mich ein wenig, wir wollten zu Null spielen“, sagte Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan, der seiner Mannschaft insgesamt aber einen konzentrierten, engagierten und disziplinierten Auftritt bescheinigte. „Wir wollten unser Spiel durchdrücken, das ist uns sehr ordentlich gelungen.“

MTV: Güven – Ostapowicz, L. Vollbrecht, Suckel, Böder – Linek (87. K. Vollbrecht), Göwecke – Joppich (87. Kücük), Klöppelt, Rodrigues – Könnecker (46. Abou-Raya).

Tore: 1:0 Könnecker (20.), 2:0 Göwecke (47.), 3:0, 4:0 Abou-Raya (59., 77.), 4:1 Faustmann (84.).