Salzgitter. Der FC unterliegt beim Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga 3 trotz einer Halbzeitführung noch mit 1:2. Trainer Michael Grahe fehlt.

„Wenn wir zur Pause mit 3:0 führen, dann kann sich niemand beschweren“, meinte Dirk Schmidtke, Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Blau-Gelb Asse, nach der 1:2 (1:0)-Niederlage bei Liga-Primus SV Union Salzgitter. Erich Molau markierte zwar die schnelle Führung für die Gäste. Doch weil die Blau-Gelben trotz guter Chancen nicht nachlegten, wurden sie in Durchgang 2 bitter bestraft.

„Wir hatten die Marschroute, tief zu stehen und auf Konter zu spielen. Das hat in der ersten Hälfte auch wunderbar funktioniert“, gab Schmidtke, der den Corona-erkrankten Chefcoach Michael Grahe an der Seitenlinie vertrat, Einblicke in seinen Matchplan. Nach der frühen Führung in Minute 3 vergab Patrick Reinboth zwei „100-prozentige“ Torchancen für den FC – „die müssen wir nutzen“, ärgerte sich der Co-Trainer der Blau-Gelben. So ging es nur mit einem Treffer Vorsprung in die Kabine.

Und aus dieser kam der Tabellenführer mit viel Wut im Bauch. Schmidtke gestand: „Der Druck der Salzgitteraner war immens hoch.“ Doch der Ausgleich fiel erst 20 Minuten vor Schluss: Alexander Bischoff war per Flugkopfball nach einer Ecke zur Stelle. Die Unioner drückten weiterhin aufs Tempo. Die logische Konsequenz: das 2:1 durch Florian Koziol. Auch ein drittes Tor wäre für die Unioner drin gewesen, doch FC-Keeper Jonas Wilke hielt einen Foulstrafstoß. „Ein Punkt wäre verdient gewesen“, bilanzierte der Grahe-Vertreter.

Tore: 0:1 Molau (3.), 1:1 Bischoff (69.), 2:1 Koziol (77.). juv