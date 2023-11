Wolfsburg. Die A-Jugendfußballer des VfL Wolfsburg spielen in der A-Junioren-Bundesliga gegen St. Pauli 2:2. Cheftrainer Bauer fordert mehr Konsequenz.

Erneut eine gute Leistung gezeigt, erneut nicht mit einem Sieg belohnt. Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg bleiben im zweiten Spiel in Folge sieglos, gegen den FC St. Pauli reichte es nur für ein 2:2 (2:0). Damit müssen die Grün-Weißen in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost mit vier Punkten Abstand Spitzenreiter Hertha BSC zumindest vorerst ziehen lassen.

Dabei kam der VfL eigentlich gut in die Partie. Dzenan Pejcinovic brachte die Gastgeber nach schöner Vorlage von Bennit Bröger in Führung (24. Minute), neun Minuten später erhöhte Elijas Aslanidis auf 2:0 (33.). Die Wolfsburger blieben auch nach dem Seitenwechsel am Drücker, ließen allerdings mehrere Hochkaräter aus und wurden für die inkonsequente Chancenverwertung eiskalt bestraft.

VfL gibt 2:0-Führung aus der Hand

Isma Baraze Adam (64.) und Niklas Jovanovic (68.) brachten die Kiez-Kicker zurück und stellten auf 2:2. Die Wolfsburger gaben noch einmal alles, der Ball wollte aber nicht mehr über die Linie. „Es war lange Zeit eigentlich eine gute Leistung, wir haben den Gegner aber einfach nicht gekillt“, monierte VfL-Cheftrainer Daniel Bauer. „Den absoluten Spitzenteams passieren solche Spiele einfach nicht, daran müssen wir arbeiten.“

Schon bei der 0:1-Niederlage gegen Union und dem 2:2-Unentschieden gegen Hansa Rostock hatte dem VfL das rechtzeitige „Killen” des Gegners gefehlt, um eine Partie, und genau da liegt laut Bauer der Unterschied zu einer absoluten Spitzenmannschaft wie der Hertha, frühzeitig für sich zu entscheiden: „Wir müssen da einfach konsequenter werden und mit dem letzten Willen die Tore erzielen.“

VfL Wolfsburg U19: Kirchmayr – Köhler, Neininger, Östergaard, Braun – Amoako, Grzywacz (89. Doci) – Aslanidis (80. Herrmann), Bröger, Akaegbobi (72. Georgiadi) – Pejcinovic.

Tore: 1:0 Pejcinovic (24.), 2:0 Aslanidis (33.), 2:1 Baraze Adam (64.), 2:2 Jovanovic (68.).

