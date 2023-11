Salzdahlum. Der Fußball-Bezirksligist MTV Salzdahlum kommt bei Kellerkind FT Braunschweig II nur zu einem Unentschieden. Schumacher verletzt sich.

Füße hochlegen war angesagt beim MTV Schandelah-Gardessen. Der Fußball-Bezirksligist aus der Staffel 2 hätte eigentlich bei der SV Lauingen Bornum antreten sollen, doch die Partie fiel aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes aus. Staffelkonkurrent MTV Salzdahlum trat in Braunschweig bei der Reserve der Freien Turner derweil auf Kunstrasen an. Die Elf von Trainer Jens Hueske erwischte jedoch nicht ihren besten Tag und nahm beim 1:1 (1:1) nur einen Zähler vom Kellerkind mit.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz im Prinzenpark hatten die Salzdahlumer ihre Probleme, „gefühlt jeder zweite Ball war ein Fehlpass. Und wenn er ankam, war die Passqualität nicht gut“, ärgerte sich MTV-Coach Hueske über das Auftreten seines Teams. Obendrein verletzte sich noch Nick Schumacher vermutlich schwerer an der Schulter, nach nicht einmal 20 Minuten war die Partie für ihn bereits gelaufen.

MTV Salzdahlum antwortet schnell auf das 0:1

In einer sehr zerfahrenen Partie waren es die Braunschweiger, die erstmals für Torgefahr sorgten – und dann auch direkt trafen. Robin Kattau zog einfach mal aus der zweiten Reihe ab und setzte den Ball genau in den Torgiebel (41. Minute). „Das war ein klassischer Sonntagsschuss“, meinte Hueske über das 0:1. Doch noch vor dem Seitenwechsel gelang dem MTV die Antwort: Nach einem langen Ball überköpfte Phil Syfus FT-Keeper Bernd Siegersma, der Ausgleich (45.+2). „Der Treffer war genauso glücklich wie der der Braunschweiger“, so Hueske.

In der Halbzeitpause versuchte der Trainer noch einmal, seine Jungs wachzurütteln, geholfen hat es allerdings nichts. „Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt. Beide Teams hatten jeweils einen Pfostenschuss, und wir kriegen kurz vor Schluss einen klaren Elfmeter nicht“, beschrieb Hueske die zweiten 45 Minuten. „Wenn wir den Strafstoß bekommen, gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich, das ist schon ärgerlich.“

Hueske zeigt sich enttäuscht

Mit dem Auftreten seiner Jungs war der Teamchef nach den 90 Minuten alles andere als einverstanden. „Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten die drei Punkte holen. Aber wir haben nichts umgesetzt und das Spiel auf dem kleinen Kunstrasenplatz einfach nicht angenommen.“ Zwei Spiele hat der MTV noch bis zur Winterpause zu absolvieren. „Wir freuen uns schon drauf, die Füße hochlegen zu können. Vielleicht tut uns die Pause ganz gut“, betonte Hueske.

Tore: 1:0 Kattau (41.), 1:1 Syfus (45.+2).