Wolfenbüttel. Der Tabellenführer braucht zwar zweimal Anlaufschwierigkeiten, gewinnt dann aber jeweils in vier Sätzen. Ein Sonderlob gibt’s für Marco Heinrich.

Die Volleyballer des Wolfenbütteler VC haben ihre Tabellenführung in der Oberliga auch nach beim Auswärtsspieltag in Herzberg verteidigt. Das Team von Trainer Michel Kretschmer setzte sich sowohl gegen den USC Braunschweig II als auch gegen Gastgeber 1. VC Pöhlde mit 3:1 durch.

Wolfenbütteler VC – USC Braunschweig II 3:1 (23:25, 25:13, 25:16, 25:20). Der WVC legte einen Fehlstart hin, er verlor Satz 1 knapp. „Wir waren weder vom Kopf her noch mit dem Körper in der Halle angekommen“, sagte WVC-Trainer Michel Kretschmer. Der Verlust des ersten Satzes habe sich aber als Weckruf für seine Jungs entpuppt, hob Kretschmer hervor. In den folgenden drei Durchgängen ließen die Wolfenbütteler zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen.

„Es war unter dem Strich ein verdienter Sieg“, so Kretschmer weiter, der einen seiner Akteure besonders hervorhob. „Marco Heinrich hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“ Das sei nicht selbstverständlich gewesen, denn der Außenangreifer ersetzte Andreas Müller (Bänderriss) auf der Liberoposition. „Im Training hat er ab und zu mal als Libero gespielt. Einfach super, dass er es im Spiel so gut hinbekommen hat.“

Wolfenbütteler VC – 1. VC Pöhlde 3:1 (25:23, 23:25, 37:35, 25:16). In Spiel 2 benötigten die Wolfenbütteler erneut eine ganze Weile, ehe sie auf Betriebstemperatur kamen. Das hatte einen konkreten Grund: Sie mussten eine zweieinhalbstündige Pause überbrücken – exakt jene Zeit, in der sich die USC-Reserve mit Pöhlde um den Sieg stritt. „Unsere Körper waren kalt“, sagte Kretschmer. Außerdem spielten die Wolfenbütteler gegen das Heimpublikum an, das seine Mannschaft permanent und lautstark antrieb.

Dennoch: Satz 1 ging mit 25:23 knapp an den WVC. Doch die Hausherren ließen nicht locker. Der Tabellenletzte holte sich mit dem selben Ergebnis den zweiten Durchgang, in dem er früh mit acht Punkten enteilt war. Der Knackpunkt war dann Satz 3. Der entwickelte sich zu einer Nervenschlacht, „in der wir am Ende das psychisch stärkere Team waren“, fand WVC-Coach Kretschmer. Mit 37:35 ging dieser Durchgang, in dem beide Mannschaften mehrere Satzbälle ungenutzt ließen, an den WVC. „Damit hatten wir den Widerstand von Pöhlde gebrochen“, betonte Kretschmer. Der vierte Satz wurde zum Spaziergang: 25:16 – das 3:1 war perfekt.

Erstaunlich: Tobias Rößler stand als einziger etatmäßiger Zuspieler zur Verfügung. „Er hat die Sache aber sehr konzentriert gelöst“, lobte Kretschmer.